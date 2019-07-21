Парубій доніс паспорт і проголосував



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Щойно проголосував за гідне, безпечне і успішне майбутнє українців - Парубій

Сьогодні спікер парламенту прийшов на виборчу дільницю вже вдруге, бо перший раз забув взяти паспорт

Голова Верховної Ради Андрій Парубій доніс паспорт і таки проголосував. Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

«Щойно проголосував за гідне, безпечне і успішне майбутнє українців. За майбутнє України у Північноатлантичному Альянсі і в Європейському Союзі. Проголосував за Україну! Закликаю і Вас, дорогі українці, прийти на виборчу дільницю і проголосувати за українське майбутнє для України!», - написав Парубій.

Варто зазначити, що сьогодні спікер парламенту прийшов на виборчу дільницю вже вдруге, бо перший раз він не зміг проголосувати, оскільки забув взяти з собою головний документ для голосування – паспорт.

Нагадаємо, Парубій заявив, що готовий допомагати новому спікеру Ради за однієї умови.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.