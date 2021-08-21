Як ставляться українці до СРСР: дані опитування

Цифри шокують: про розвал СРСР шкодують навіть ті, хто народився вже в незалежній Україні

Після 30 років незалежності майже третина українців все ще ностальгує за Союзом

Більшість українців (61%) не шкодують про розпад Радянського союзу, а 32% відчувають ностальгію за тими часами. При чому, серед них є і ті, хто народився вже в незалежній Україні (11% – серед українців 16-24 років, 15% – 25-30 років). Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке до 30-ї річниці Незалежності України провела компанія «Група Рейтинг».

Найбільше тих, хто ностальгує за СРСР, живуть на південному сході країни. Серед них більше представників старшого покоління і менш забезпечених. Сумують за СРСР ті, хто не підтримав би проголошення Незалежності, а також люди, які вважають свої кращі часи вже в минулому.

«Відмінності в ставленні до радянського минулого серед населення Росії та України діаметрально протилежні. Якщо за останні десять років рівень ностальгії за радянським минулим в Україні поступово знижується, то в Росії – зростає», – наголосили автори опитування.

Разом із тим, абсолютна більшість українців проголосували б за незалежність України, якби сьогодні стояв такий вибір (80%). Проти висловилися б 15%, не змогли відповісти – 5%.

Нагадаємо, як показує аналіз цінностей, українці охоче декларують важливість універсалізму та доброти, однак вони не дуже виявили терпимості у блоці дослідження толерантності.

Також українці готові знову обрати Зеленського президентом. Якби вибори глави держави відбулися найближчим часом, то найбільше голосів у першому турі знову отримав би Володимир Зеленський.

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