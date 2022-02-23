Як врятуватися від наступу Путіна. Іво Бобул запропонував свою формулу

Співак пояснив, як можна зберегти території Донбасу від зазіханнь Путіна

Співак Іво Бобул запропонував свою формулу, як врятувати від російського захоллення Донецьку та Луганську області. Про це Бобул написав на своїй сторінці в Facebook.

«Щоби не було претензій «ЛДНР» до захвату цілої області, те, що знаходиться на території України приєднати до інших областей. Якщо це мождиво, то негайно», – написав Бобул.

22 лютого на тлі ескалації з боку Москви ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».