Рада готує законодавчі сюрпризи для окупантів, які йдуть на обмін

Якщо військовополонені росіяни знову захочуть повоювати в Україні, можуть загриміти до тюрми надовго

Народні депутати з фракції «Слуга народу» ініціювали врегулювання процедури обміну засуджених військовополонених російської армії. Про це повідомляє «Главком» на законопроєкт, зареєстрований у Раді 6 червня.

Законопроєктом пропонується внести ряд змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу (КПК). Зокрема, запропоновані зміни до КПК передбачають можливість закриття кримінального провадження, якщо відповідним уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного, обвинуваченого для обміну як військовополоненого. При цьому щодо обвинуваченого кримінальне провадження може бути закрите судом, якщо прокурор подав клопотання про його закриття у зв’язку з обміном.

Що стосується запропонованих змін до Кримінального кодексу, то звільняється від відбування покарання особа, щодо якої прийнято рішення про обмін. При цьому суд направляє засудженого для подальшого відбування призначеного покарання у разі, якщо не було здійснено його обміну.

Важливою законодавчою зміною, у разі ухвалення законопроєкту, буде те, що засудженого військовополоненого, якого звільнено судом від відбування покарання на підставі обміну, можуть направити до відбування раніше призначеного покарання. Це буде можливим за умови, якщо окупант повторно буде затриманий на території України у зв’язку з його участю у бойових діях. Сюди ж також враховуватиметься виконання раніше винесеного обвинувального вироку, терміни давності якого не закінчилися.

За даними генштабу ЗСУ, на 6 червня вбито 31250 російських солдатів. Ще 93750 окупантів отримали поранення. У полоні перебуває близько 1000 військових РФ.

Нагадаємо, що в Україні триває 103-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», 23 травня в Україні було винесено перший вирок воєнному злочинцю з Росії. Це – командир відділення військової частини 32010 четвертої танкової Кантемирівської дивізії сержанта російської армії Вадим Шишимарін, якого визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу). Солом’янський районний суд Києва засудив злочинця до довічного позбавлення волі.

Раніше у ЗМІ прозвучала інформація, що після полону в Україні окупант заявив, що хоче повернутися на службу в армію РФ. Мова про 26-річного військового з Саратовської області Андрія Крендельова, який добровільно здався у полон в Україні. Згодом він записав звернення до росіян, в якому закликав не йти війною проти нашої країни. Але щось пішло не так. Хоч військовий і розповідав про страшні звірства, які чинять окупанти на території України, сам він збирається знову повернутися на службу.