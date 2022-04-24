Путін потрапив до власної пастки

Захід дійшов висновку, що жодного шансу уникнути ескалації, якщо Путін її захоче, не існує

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Блеф – это многократно отработанный прием Путина. Путин блефовал, начиная с 2008 года, каждый раз проверяя, как далеко он может зайти. И каждый раз Запад сворачивал игру, сбрасывал карты. Так было в 2008 году при нападении на Грузию, когда все Путину сошло с рук. Можно также вспомнить применение химического оружия в Сирии. Я не сомневаюсь, что санкцию на применение химоружия Асаду дал Путин, чтобы проверить реакцию Запада. Проверили – ноль реакции, Америка позорно сбежала из Сирии. Сошли с рук Путину и ковровые бомбардировки Алеппо и других сирийских городов. Но главным тестом на готовность Запада сопротивляться путинской экспансии стал Крым. Реакция на захват Крыма была практически нулевая. То, что тогда громко называли санкциями, было комариным укусом по сравнению с санкциями сегодняшними. Разумеется, Путин все это спокойно игнорировал.

Сегодня ставки повышены, но мы видим, что Путин и его окружение отчаянно пытаются использовать ту же самую стратегию блефа. И последняя возможность для путинского блефа – это угроза вовлечения НАТО в конфликт. Его можно добиться прямой атакой на натовский конвой с оружием для Украины, либо применением тактического ядерного оружия, либо применением химического оружия. Это то, что с точки зрения Путина, может НАТО напугать.

Но мне кажется, что путинские карты уже перестали работать. Запад пришел к выводу, что никакого шанса избежать эскалации, если Путин ее захочет, не существует. Сегодня Запад уже готов перейти красную линию, прекратив испытывать страх перед эскалацией. Путин попадает в собственную же ловушку – либо он должен выполнять угрозу, либо демонстрировать собственное бессилие. Выполнение угрозы – вещь неоднозначная, потому-то недавние слова Джонсона означают, что тот, кто нажмет кнопку, будь это командир крейсера или адмирал ракетной базы, подпишет себе смертный приговор. Не через пять лет в Гааге, а через пять минут, и это принципиально меняет весь психологический фон войны. Я много раз говорил, что погромщики – не очень хорошие воины. Те, кто чувствует себя комфортно, безнаказанно убивая мирное население и сбрасывая бомбы на безоружных людей, не столь отважны при встрече с противником, не уступающим им в вооружении, а по силе духа и профессионализму превосходящим. Мы подходим к моменту, когда путинские военные начальники должны определяться как вести себя дальше. Уже восемь генералов уничтожены украинцами. И этот счет может стать двузначным очень быстро, если они будут продолжать себя вести так же и игнорировать тот факт, что некоторые страны НАТО готовы перейти к более решительным действиям.

Джерело: блог Гаррі Каспарова

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