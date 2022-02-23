Ющенко запевняє, що він та його родина залишаються в Україні

Третій президент України Віктор Ющенко спростував інформацію про втечу з України. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Ющенко запевняє, що він та його родина залишаються в Україні.

«Дорогі співвітчизники. Суттю мого життя є Україна. Суттю мого життя є свобода. Свобода схожа на сонце, помічаєш, коли втрачаєш, коли її немає... Я хочу назавжди зберегти для нас свободу, назавжди зберегти для нас державу! В ці складні для України дні, перед лицем наростаючої агресії Російської Федерації, хочу запевнити Вас, – я і моя родина залишаємось в Україні! Мій вибір зроблено. Ми повинні йти вперед, не можемо зупинятися, щоб наші діти, онуки і правнуки не починали все спочатку. Я обираю вільну, сильну і справедливу Україну.

Ми зможемо і Україна – переможе! Слава Україні», – написав Ющенко.

Раніше ряд телеграм-каналів розповсюдили інформацію про те, що Україну покинув Віктор Ющенко, майже вся фракція Батьківщини Юлії Тимошенко, Володимир Литвин.

Зазначимо, що інформація про втечу Тимошенко теж вивилася фейком. Вчора на засіданні Верховної Ради була присутня Юлія Тимошенко та усі депутати її фракції та голосували за постанову проти злочинів Росії на Донбасі.

Раніше третій президент України Віктор Ющенко звернувся до грузинської нації з приводу затримання у Грузії колишнього голови держави Михайла Саакашвілі.

До слова, Ющенко назвав українців «квазінацією».

Також Ющенко жорстко висловився про Будапештський меморандум.

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