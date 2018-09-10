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    З Криму в Україну через хімічні викиди виїхали 59 людей

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    <span>Завод в Криму</span> - З Криму в Україну через хімічні викиди виїхали 59 людей
    Завод в Криму

    Наразі контрольні пункти в'їзду-виїзду «Каланчак» і «Чаплинка» працюють в обмеженому режимі

    Унаслідок викиду хімікатів в анексованому Криму на материкову частину України виїхало 59 осіб.

    Про це 10 вересня повідомив начальник прес-служби херсонського прикордонного загону Іван Шевцов.

    «Станом на 08:00 вже 59 громадян прослідували на материкову частину України. Більшість з них заявили про намір звернутися до херсонських закладів охорони здоров'я у зв'язку із погіршенням самопочуття», - заявив Шевцов.

    За його словами, наразі контрольні пункти в'їзду-виїзду «Каланчак» і «Чаплинка» працюють в обмеженому режимі (запускають тільки на материкову частину України). КПВВ «Чонгар» працює в штатному режимі.

    Наголошується, що протягом останніх двох діб забруднень у повітрі українські прикордонники не спостерігали, ситуація залишається стабільною.

    Нагадаємо, прокуратура в Херсонській області відкрила кримінальне провадження за фактом викидів в атмосферу хімічних речовин в Криму.

    Протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з заводу «Титан».

    До лікарні Одеси госпіталізували п’ятьох українських прикордонників з 41, які поскаржились на погане самопочуття через викиди токсичної речовини на півночі окупованого Криму.

    Освітній процес в школах та дитячих садках у Херсонській області, які розташовані в зонах можливих уражень, тимчасово зупинять

    Із сіл Херсонської області, які розташовані на кордоні з окупованих Кримом, вивозять 1885 дітей.

    На межі з окупованим Кримом чергують машини «швидкої допомоги», аби допомагати жителям півострова, які опинились у зоні хімічного забруднення.

    Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до установ ООН із закликом звернути увагу на різке погіршення екологічної ситуації в Криму.

    У Херсонській області до медичних закладів зі скаргами на здоров’я звернулися 23 жителі районів, розташованих неподалік заводу «Кримський титан».

    Джерело: 112 Україна

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