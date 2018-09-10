З Криму в Україну через хімічні викиди виїхали 59 людей



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Завод в Криму

Наразі контрольні пункти в'їзду-виїзду «Каланчак» і «Чаплинка» працюють в обмеженому режимі

Унаслідок викиду хімікатів в анексованому Криму на материкову частину України виїхало 59 осіб.

Про це 10 вересня повідомив начальник прес-служби херсонського прикордонного загону Іван Шевцов.

«Станом на 08:00 вже 59 громадян прослідували на материкову частину України. Більшість з них заявили про намір звернутися до херсонських закладів охорони здоров'я у зв'язку із погіршенням самопочуття», - заявив Шевцов.

За його словами, наразі контрольні пункти в'їзду-виїзду «Каланчак» і «Чаплинка» працюють в обмеженому режимі (запускають тільки на материкову частину України). КПВВ «Чонгар» працює в штатному режимі.

Наголошується, що протягом останніх двох діб забруднень у повітрі українські прикордонники не спостерігали, ситуація залишається стабільною.

Нагадаємо, прокуратура в Херсонській області відкрила кримінальне провадження за фактом викидів в атмосферу хімічних речовин в Криму.

Протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з заводу «Титан».

До лікарні Одеси госпіталізували п’ятьох українських прикордонників з 41, які поскаржились на погане самопочуття через викиди токсичної речовини на півночі окупованого Криму.

Освітній процес в школах та дитячих садках у Херсонській області, які розташовані в зонах можливих уражень, тимчасово зупинять.

Із сіл Херсонської області, які розташовані на кордоні з окупованих Кримом, вивозять 1885 дітей.

На межі з окупованим Кримом чергують машини «швидкої допомоги», аби допомагати жителям півострова, які опинились у зоні хімічного забруднення.

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Джерело: 112 Україна