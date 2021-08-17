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    З вулиць Кабула зникли жінки, по ТБ з ранку до вечора читають Коран

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    На вулицях зафарбовують будь-яку рекламу із зображеннями жінок - З вулиць Кабула зникли жінки, по ТБ з ранку до вечора читають Коран
    На вулицях зафарбовують будь-яку рекламу із зображеннями жінок
    Фото: The Independent

    Патрулі талібів зривають будь-яку рекламу із зображенням жінок, а де неможливо зірвати – зафарбовують

    У перший же день після приходу до влади в Афганістані руху Талібан з вулиць столиці зникли жінки – патрулі талібів зривають будь-яку рекламу із зображенням жінок, а де неможливо зірвати – зафарбовують. Кардинально змінилася сітка мовлення ТБ, де замість розважальних шоу і серіалів тепер безупинно читають Коран. Про це пише репортер британської газети The Guardian Емма Грехем-Харрісон.

    За її словами, по афганській столиці на реквізованих у поліції машинах їздять патрулі талібів, які закликають крамарів та інших жителів повернутися на роботу.

    Незважаючи на це, в місті працюють лише лічені пекарні та інші заклади. На вулицях зафарбовують будь-яку рекламу із зображеннями жінок.

    Також Грехем-Харрісон відзначає, що радикально змінилася робота телебачення. Якщо раніше по всіх каналах показували в основному розважальні шоу і турецькі (а також індійські) серіали, то тепер там з ранку до вечора читають Коран – без перерв на рекламу.

    Нагадаємо, кореспондентка американського телеканалу CNN в Кабулі Кларисса Уорд розповіла, що після приходу бойовиків руху «Талібан» змушена виходити ефір в хіджабі.

    Нагадаємо, 15 серпня радикальний рух «Талібан» оголосив про встановлення контролю над всією територією Афганістану.

    Щоб вирватися з Афганістану, люди чіпляються за шасі літаків і прив'язуються до крил. Але після зльоту літака вони падають і розбиваються на смерть.

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    Теги: США Афганістан Талібан робота
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    З вулиць Кабула зникли жінки, по ТБ з ранку до вечора читають Коран