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    Радбез ООН закликає створити інклюзивний уряд в Афганістані

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    Рада безпеки підкреслює термінову і нагальну необхідність питання
    Фото AFP

    Радбез закликав до активізації міжнародних зусиль з надання гуманітарної допомоги Афганістану

    Рада безпеки ООН виступила з колективною заявою, в якій закликала до негайного припинення всіх бойових дій і створення «нового уряду, єдиного, інклюзивного і представницького – в тому числі при повній, рівній і значущій участі жінок». Про це повідомляє CNN.

    Рада безпеки також висловила глибоку стурбованість повідомленнями про порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини і підкреслив термінову і нагальну необхідність притягнення винних до відповідальності.

    Крім того, Радбез закликав до активізації міжнародних зусиль з надання гуманітарної допомоги Афганістану і закликав всі сторони надати безперешкодний доступ агентствам ООН для надання гуманітарної допомоги.

    «Члени Ради Безпеки знову підтвердили важливість боротьби з тероризмом в Афганістані, щоб територія Афганістану не використовувалася для загроз або нападу на будь-яку країну, і щоб ні «Талібан», ні будь-яка інша афганська група або окрема особа не підтримували терористів, що діють на території будь-якої іншої країни», – йдеться в заяві.

    Нагадаємо, 15 серпня радикальний рух «Талібан» оголосив про встановлення контролю над всією територією Афганістану.

    Щоб вирватися з Афганістану, люди чіпляються за шасі літаків і прив'язуються до крил. Але після зльоту літака вони падають і розбиваються на смерть.

    Також кореспондентка американського телеканалу CNN в Кабулі Кларисса Уорд розповіла, що після приходу бойовиків руху «Талібан» змушена виходити ефір в хіджабі.

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    Теги: ООН Афганістан Радбез ООН Талібан
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    Радбез ООН закликає створити інклюзивний уряд в Афганістані