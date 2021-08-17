Радбез ООН закликає створити інклюзивний уряд в Афганістані

Радбез закликав до активізації міжнародних зусиль з надання гуманітарної допомоги Афганістану

Рада безпеки ООН виступила з колективною заявою, в якій закликала до негайного припинення всіх бойових дій і створення «нового уряду, єдиного, інклюзивного і представницького – в тому числі при повній, рівній і значущій участі жінок». Про це повідомляє CNN.

Рада безпеки також висловила глибоку стурбованість повідомленнями про порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини і підкреслив термінову і нагальну необхідність притягнення винних до відповідальності.

Крім того, Радбез закликав до активізації міжнародних зусиль з надання гуманітарної допомоги Афганістану і закликав всі сторони надати безперешкодний доступ агентствам ООН для надання гуманітарної допомоги.

«Члени Ради Безпеки знову підтвердили важливість боротьби з тероризмом в Афганістані, щоб територія Афганістану не використовувалася для загроз або нападу на будь-яку країну, і щоб ні «Талібан», ні будь-яка інша афганська група або окрема особа не підтримували терористів, що діють на території будь-якої іншої країни», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 15 серпня радикальний рух «Талібан» оголосив про встановлення контролю над всією територією Афганістану.

Щоб вирватися з Афганістану, люди чіпляються за шасі літаків і прив'язуються до крил. Але після зльоту літака вони падають і розбиваються на смерть.

Також кореспондентка американського телеканалу CNN в Кабулі Кларисса Уорд розповіла, що після приходу бойовиків руху «Талібан» змушена виходити ефір в хіджабі.

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