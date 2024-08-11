За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів

Енергетики приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС

Ракетні, дронові та авіаудари щодня руйнують енергосистему держави

10 серпня енергетики відновили світло для 16 тисяч родин, чиї домівки знеструмлювалися через ворожі атаки. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Постійні ворожі обстріли, ракетні, дронові та авіаудари продовжують руйнувати мирні населені пункти Донеччини. В тому числі – енергосистему регіону. Незважаючи на важку ситуацію та постійні прильоти, за вчора енергетикам вдалося з дозволу військових виконати низку ремонтів та відновити електрику в домівках майже 15 тисяч родин. Не стихають і ворожі удари по Дніпропетровщині.

Особливо страждає південь регіону, наближений до зони бойових дій.

10 серпня енергетики змогли повернули світло у 1,1 тисячі домівок місцевих жителів.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову попри небезпеку та обстріли.

Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, минулого місяця енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося повернути світло понад 364 тисяч родин, чиї домівки знеструмлювалися через обстріли у Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та Києві.