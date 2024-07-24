На Сумщині за добу зафіксовано 85 вибухів

Окупанти продовжують обстрілювати Сумщину

Протягом минулої доби, 23 липня, російські окупанти здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація. Зафіксовано 85 вибухів.

Обстрілів зазнали: Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська , Великописарівська, Есманьська, Дружбівська та Середино-Будська громада.

Хотінську громадау обстріляли з мінометів (14 вибухів). Також 1 ворожий гвинтокрил здійснив пуски 6 ракет типу НАР (6 вибухів). Також Середино-Будська громада зазнала атака 4 ворожими дронами типу «FPV» (4 вибухи).

Також був обстріл з кулемета. Окупанти скинули 2 невстановлених вибухових пристроїв з ворожого БПЛА (2 вибухи) на Юнаківську громаду. Пуски 6 ракет (НАР) з ворожого гелікоптера (6 вибухів). Загарбники обстріляли з дронів Есманьську громаду, де було зафіксовано 6 вибухів.

На щастя, інформації про постраждалих наразі немає. Нагадаємо, що в ніч на 20 липня окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області.

На думку аналітиків, бій біля Журавки на Сумщині може свідчити про те, що окупанти встановили постійну присутність на цих позиціях, потенційно готуючись до наступальної операції в Сумській області, або те, що ці позиції – результат обмеженого транскордонного рейду.