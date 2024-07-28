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Росіяни обстріляли дві багатоповерхівки в Нікополі: восьмеро постраждалих

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни обстріляли дві багатоповерхівки в Нікополі: восьмеро постраждалих
Рятувальники надають допомогу постраждалим
фото: ДСНС України

Рятувальники надали допомогу п'ятьом людям, двоє з яких діти

Російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області 28 липня. Постраждали вісім людей, зокрема діти. Про це повідомляє ДСНС України.

«Під час ворожого обстрілу Нікополя постраждали восьмеро мешканців двох багатоповерхових будинків, з них двоє дітей», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, рятувальники надали допомогу п'ятьом людям, двоє з яких діти.

«Співробітники ДСНС спільно із працівниками екстреної медичної допомоги і групою швидкого реагування Червоного Хреста транспортували травмованих жінку та чоловіка до лікарні», – додали у ДСНС.

Рятувальники надають допомогу постраждалим
Рятувальники надають допомогу постраждалим
фото: ДСНС України

Ще жінку та двох дітей рятувальники вивели із квартири пошкодженого багатоповерхового будинку та передали медичним працівникам.

Нагадаємо, від самого ранку неділі, 27 липня, російські війська б’ють по Херсонщині. У селищі Комишани постраждали четверо  людей, серед них – троє дітей, а у селищі Приозерне поранення дістала ще одна людина. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Сьогодні вранці російські загарбники завдали масованого удару по передмістю Херсона, у результаті чого поранені троє людей. За інформацією Мрочка, у всіх постраждалих попередньо діагностовано вибухові травми та контузії. Медики проводять дообстеження.  

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2024 року

 

Теги: окупанти обстріл Дніпропетровщина

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