Ситуація на Херсонщині: скільки населених пунктів залишаються під водою
Затопленими залишаються близько 800 будинків
На Херсонщині, що постраждала внаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС, рівень води продовжує знижуватись. Підтопленими залишаються ще 4 населені пункти. Про це у Телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Рівень води продовжує знижуватися. Це дозволяє нам перейти до відновлювальних робіт: розчищення доріг і вулиць, ревізії комунікаційних мереж та обладнання, реалізації заходів для альтернативного водопостачання», – зазначив Прокудін.
За його словами, вода відступає майже на 1 см за годину, зараз її рівень становить 74 см. Вода відійшла з села Дніпровського, підтопленими залишаються ще 4 населені пункти: Херсон, Білозерка, Новогреднєве та Благодатівка.
«Зараз майже 800 будинків під водою», – зазначив Прокудін.
Він зауважив, що на деокупованій частині Херсонщини внаслідок затоплення загинули 15 людей, 31 особа вважається безвісти зниклою, у тому числі дві дитини. Місцеперебування ще 17 людей, яких вважали зниклими, вдалося встановити.
За словами Прокудіна, на тимчасово окупованому лівому березі ситуація кричуща: «Ні про ніякі плани відновлення не йдеться. Евакуація (загарбниками) провалена. Міжнародні організації не пускають на затоплені території. Про кількість потерпілих можемо лише робити припущення».
Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована й не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.
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