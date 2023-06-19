Ситуація на Херсонщині: скільки населених пунктів залишаються під водою

На Херсонщині вода відступає на сантиметр за годину

Затопленими залишаються близько 800 будинків

На Херсонщині, що постраждала внаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС, рівень води продовжує знижуватись. Підтопленими залишаються ще 4 населені пункти. Про це у Телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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«Рівень води продовжує знижуватися. Це дозволяє нам перейти до відновлювальних робіт: розчищення доріг і вулиць, ревізії комунікаційних мереж та обладнання, реалізації заходів для альтернативного водопостачання», – зазначив Прокудін.

За його словами, вода відступає майже на 1 см за годину, зараз її рівень становить 74 см. Вода відійшла з села Дніпровського, підтопленими залишаються ще 4 населені пункти: Херсон, Білозерка, Новогреднєве та Благодатівка.

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«Зараз майже 800 будинків під водою», – зазначив Прокудін.

Він зауважив, що на деокупованій частині Херсонщини внаслідок затоплення загинули 15 людей, 31 особа вважається безвісти зниклою, у тому числі дві дитини. Місцеперебування ще 17 людей, яких вважали зниклими, вдалося встановити.

За словами Прокудіна, на тимчасово окупованому лівому березі ситуація кричуща: «Ні про ніякі плани відновлення не йдеться. Евакуація (загарбниками) провалена. Міжнародні організації не пускають на затоплені території. Про кількість потерпілих можемо лише робити припущення».

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована й не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.