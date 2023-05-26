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ЗСУ відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки – Генштаб
Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника
фото: Генштаб

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України є дуже високою

Триває 457-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом доби противник завдав 18 ракетних ударів по  населених пунктах Київської та Дніпропетровської областей із застосуванням 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками) та, двічі за добу, застосував вісім зенітних керованих ракет С-300/С-400 по місту Дніпро. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, ворог завдав 60 авіаційних ударів, зокрема, задіяв іранські ударні дрони типу Shahed по містах Мерефа та Ізюм Харківської області, а також застосував керовані авіаційні бомби по Авдіївці та селищу Нью-Йорк. Водночас, здійснив близько 34 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджень зазнали медичний заклад у місті Дніпро, освітні заклади в Ізюмі та Нью-Йорку, житлові багатоквартирні та приватні будинки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України є дуже високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, відбулось 18 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі Землянок Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Соснівка, Залізний Міст Чернігівської області; Сваркове, Старі Вирки,  Павлівка, Волфине, Басівка, Запсілля, Миропілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Одноробівка, Козача Лопань, Стрілеча,  Глибоке, Нескучне, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Караїчне, Мала Вовча, Бударки та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.  Завдав авіаційних ударів поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Кам'янка Харківської області та Стельмахівка - Луганської.

На Лиманському напрямку

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Там же - завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Предтечиного. Завдав авіаударів в районах Григорівки та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Противник протягом доби наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Первомайському, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області. 

На Шахтарському напрямку

Ворог завдав авіаудару в районі Вугледару, здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Вугледар та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару поблизу Степового Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новосілка Донецької області; Ольгівське,  Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

До тимчасово захопленої Новопетриківки Донецької області прибули декілька десятків російських військовослужбовців для проведення так званих «контрдиверсійних заходів». Загарбники обшукують приватні будинки, вилучають мобільні пристрої, незаконно заволодівають транспортними засобами місцевих жителів. А по великому рахунку - просто грабують громадян.

Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.

Теги: Вугледар Дніпро Генштаб Авдіївка Херсон місто озброєння населення ворог Бахмут Костянтинівка

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