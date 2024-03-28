Заборона на експорт газу створює перешкоди для інвестицій у видобуток, – нардеп

Нардеп додав, що рішення про скасування заборони залежить від внутрішнього попиту на ресурс

Діюча в Україні заборона на експорт природного газу створює перешкоди для інвестицій у газовидобуток. Про це заявив голова підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання комітету Верховної Ради з енергетики Андрій Жупанин.

«До кінця року Україна може розпочати експорт газу власного видобутку в Європу, якщо заборону, що була введена на початку війни, буде скасовано або термін її дії закінчиться», – сказав він.

Жупанін додав, що рішення про скасування заборони залежить від внутрішнього попиту на ресурс. Також він розповів, що заборона на експорт негативно впливає на інвестиційний клімат галузі.

«Заборона створює додаткові перешкоди для інвестицій у місцевий видобуток», – пояснив нардеп.

Також Жупанин наголосив, що після того, як Німеччина впровадила плату за нейтралитет імпорт газу із західних країн Європи став дорожче для країн центральної Європи. І в такому випадку Україна може скористатися цим, щоб заробити додаткові кошти на різниці цін.

Раніше у Верховній Раді вирішили звернутися до Ради національної безпеки та оборони (РНБО) та Кабінету міністрів України щодо питання скасування заборони на експорт природного газу.