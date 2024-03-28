Головна Новини
search button user button menu button

Заборона на експорт газу створює перешкоди для інвестицій у видобуток, – нардеп

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Заборона на експорт газу створює перешкоди для інвестицій у видобуток, – нардеп
«Заборона на експорт газу перешкоджає інвестиціям у газовидобуток», – пояснив Жупанин
фото з відкритих джерел

Нардеп додав, що рішення про скасування заборони залежить від внутрішнього попиту на ресурс

Діюча в Україні заборона на експорт природного газу створює перешкоди для інвестицій у газовидобуток. Про це заявив голова підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання комітету Верховної Ради з енергетики Андрій Жупанин.

«До кінця року Україна може розпочати експорт газу власного видобутку в Європу, якщо заборону, що була введена на початку війни, буде скасовано або термін її дії закінчиться», – сказав він.

Жупанін додав, що рішення про скасування заборони залежить від внутрішнього попиту на ресурс. Також він розповів, що заборона на експорт негативно впливає на інвестиційний клімат галузі.

«Заборона створює додаткові перешкоди для інвестицій у місцевий видобуток», – пояснив нардеп.

Також Жупанин наголосив, що після того, як Німеччина впровадила плату за нейтралитет імпорт газу із західних країн Європи став дорожче для країн центральної Європи. І в такому випадку Україна може скористатися цим, щоб заробити додаткові кошти на різниці цін.

Раніше у Верховній Раді вирішили звернутися до Ради національної безпеки та оборони (РНБО) та Кабінету міністрів України щодо питання скасування заборони на експорт природного газу.

Теги: імпорт експорт газ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар українських дронів відкривають нові великі можливості для ведення економічної війни проти РФ
Як українські дрони знищили нафтову галузь Росії
25 березня, 12:12
The Washington Times: РФ отримує ключові американські технології попри санкції
The Washington Times: РФ отримує ключові американські технології попри санкції
2 березня, 22:15
У деяких країнах світу і досі використовують примусову працю неповнолітніх
ЄС ухвалив нове рішення щодо товарів, випущених із використанням примусової праці
6 березня, 10:32
Китай надає Росії економічну допомогу та підтримку у сфері безпеки – розвідка США
Китай надає Росії економічну допомогу та підтримку у сфері безпеки – розвідка США
12 березня, 06:10
Голова молдовської Гагаузії, зокрема, попросила в Путіна «бонуси до заробітних плат» мешканцям регіону
Глава Гагаузії розповіла, про що домовлялася з Путіним
13 березня, 16:07
Польща може ввести нове правило для українських фермерів
Експорт зерна з України: Польща зробила нову пропозицію
13 березня, 16:00
Тісна економічна співпраця з Пекіном забезпечує Росії великий ринок для збуту ресурсів, захист від майбутніх санкцій і сильного партнера для протистояння США
Розвідка США: Росія не планує починати війну з НАТО
12 березня, 08:19
Міністр енергетики пропонує Європі збільшити можливості на експорт електроенергії з України
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
17 березня, 14:21
Термін чинності транзитного контракту України та «Газпрому» спливає в останній день цього року
Міненерго оголосило рішення щодо подальшого транзиту російського газу
18 березня, 10:04

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Передача Україні F-16. Путін видав свій головний страх
136K
Буде важко. До чого треба готуватися українцям
34K
З'їзд РПЦ благословив Путіна на повне знищення України
6808
У Москві водовоз протаранив найбільший у світі пасажирський літак
6112
Перехід на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
5752
Російський посол після демаршу польській владі виїхав з країни

Новини

Заборона на експорт газу створює перешкоди для інвестицій у видобуток, – нардеп
Сьогодні, 18:10
Атака на українські міста, Німеччина передасть Україні снаряди: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 28 березня
Сьогодні, 04:55
Всесвітній день історика. Які свята відзначаємо 28 березня
Сьогодні, 00:20
«Підпишіть петицію»: МВС попередило про нову схему шахраїв
Вчора, 21:33
«Сталевий фронт» Ахметов передав ЗСУ сім тисяч засобів зв'язку
Вчора, 17:23

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua