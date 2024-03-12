Розвідка США: Росія не планує починати війну з НАТО

Тісна економічна співпраця з Пекіном забезпечує Росії великий ринок для збуту ресурсів, захист від майбутніх санкцій і сильного партнера для протистояння США

Москва продовжить застосовувати «усі доступні ресурси державної» влади для просування своїх інтересів і спроб підірвати вплив США

Президент Росії Володимир Путін з високою ймовірністю не хоче прямої конфронтації з НАТО і обмежиться асиметричними заходами. Про це йдеться в оприлюдненій доповіді розвідувальної спільноти США.

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За даними розвідки, розв’язана проти України війна обернулася для Росії великими проблемами, але РФ досі залишається стійким і спроможним суперником. Путін намагається пом’якшити наслідки санкцій для своєї економіки та посилює зв’язки з ключовими противниками США і Заходу загалом – Китаєм, Іраном і КНДР, що є великим викликом для Заходу.

За висновками доповіді, Москва майже точно не хоче прямого військового зіткнення з НАТО і обмежиться «асиметричною діяльністю», яка за її розрахунками, не переступатиме цю межу.

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«Президент Владімір Путін ймовірно вважає, що Росія зірвала спроби України відвоювати значні території, що його розрахунок для перемоги цій у війні працює і західна, зокрема американська допомога для України є обмеженою, особливо на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС», – йдеться у документі.

Розвідка констатує, що тісна економічна співпраця з Пекіном забезпечує Росії великий ринок для збуту енергетичних та інших ресурсів, більший захист від майбутніх санкцій і сильного партнера для протистояння США.

Росії вдалося переорієнтувати більшу частку морського експорту нафти, і з великою ймовірністю велика її частина продається за цінами вищими, аніж «стеля цін», встановлена G7, завдяки співпраці з незахідними партнерами і тому, що ціни минулого року зросли.

«Це може варіюватися від використання енергії для примусу до співпраці та послаблення єдності Заходу щодо України до залякування у військово-безпековій сфері, зловмисного впливу, кібероперацій, шпигунства та різних хитрощів», – зазначає розвідувальна спільнота США.

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Розвідка вважає, що Москва продовжить застосовувати «усі доступні ресурси державної» влади для просування своїх інтересів і спроб підірвати вплив США і союзників, хоча відрізаність від західних ринків і технологій та втеча «людського капіталу» буде для неї викликом.

Нагадаємо, Китай останнім часом надає Росії економічну підтримку та допомогу у сфері безпеки. Китайський експорт товарів потенційного військового використання зріс більш ніж утричі із 2022 року

Директор ЦРУ спрогнозував, коли Україна зможе перехопити наступальну ініціативу.

За його словами, якщо Конгрес затвердить додаткову допомогу Україні, існує «реальна можливість закріпити стратегічний успіх України та стратегічну поразку для путінської Росії». На думку ЦРУ, з додатковою допомогою Україна зможе далі завдавати Росії втрат – йдеться про удари і по окупованому Криму, і по Чорноморському флоту країни-агресора.