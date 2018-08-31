Бойовики «ДНР» оголосили жалобу через вбивство Захарченка



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У «ДНР» оголосили жалобу та скасували заняття у школах через вбивство Захарченка

1, 2 та 3 вересня оголошено днями жалоби в «республіці»

Так звана влада самоназваної «ДНР» оголосила триденну жалобу через вбивство ватажка бойовиків Олександра Захарченка. Заняття в школах також скасовані.

Про це повідомляють «ЗМІ» бойовиків.

Зазначається, що 1, 2 та 3 вересня оголошено днями жалоби в «республіці». Також 1 вересня у школах скасовані всі заплановані заходи.

Заняття в освітніх закладах «ДНР» почнуться з 4 вересня, йдеться у повідомленні.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Варто зазначити, що Захарченка вбили на поминках російського естрадного співака і українофоба Йосипа Кобзона.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

В «оперативному командуванні» «ДНР» заявили, що в'їзд і виїзд в тимчасово окупований Донецьк закриті у зв'язку з вбивством ватажка бойовиків «Донецької народної республіки» Олександра Захарченко. Крім того повідомляється, що в Донецьку введено надзвичайний стан.

Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Наразі у вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підозрюють одного з його охоронців.

Тим часом спікер російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила, що за вбивством Захарченка може стояти «київський режим».