Дружина Чауса каже, що знайшла викраденого суддю

Світлана Чаус заперечує затримання чоловіка. Каже, що СБУ його «охороняє»

Дружина колишнього судді Миколи Чауса, що раніше зник в Молдові, а потім був знайдений у Вінницькій області, запевняє, що їй відомо нинішнє місцезнаходження її чоловіка. Як пише Світлана Чаус на своїй сторінці у Facebook, подружжю вдалося поспілкуватися.

«Микола Чаус знайдений і на скільки це можливо, він у безпеці і отримує необхідну медичну допомогу і повірте вона йому потрібна. На мій погляд ситуація не те щоб неординарна, таке взагалі немислимо, щоб могло взагалі статися», – пише зокрема вона.

За словами Світлани Чаус, колишній суддя не є поки затриманим і знаходиться під захистом СБУ.

«Маю велику надію, що перші особи держави знайдуть в собі сміливість взяти на себе відповідальність і з максимальним дотриманням прав людини вирішити це питання», – каже вона. Також за словами Світлани Чаус, зараз вона разом із адвокатом Ростиславом Кравцем готує «відповідні документи».

До 2016 року Микола Чаус працював у Дніпровському райсуді Києва. Потім його затримали через хабар у 150 тисяч доларів. Чоловік втік до Молдови, де згодом був викрадений невідомими.

Ряд обставин викрадення дають підстави вважати, що до цього були причетні українські силовики. Зокрема генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення Чауса причетні державні установи України.

Згодом Могилів-Подільський райвідділ поліції повідомив, що суддя Микола Чаус 30 липня знайшовся у селі Мазурівка Вінницької області.

До слова, раніше джерела «Главкома» повідомляли, що скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні.

Адвокати екссудді Миколи Чауса після того, як його раптово виявили в селі на Вінниччині, повідомили, що його везуть до будівлі СБУ.

Згодом спецназ НАБУ приїхав до центрального офісу СБУ на вулиці Володимирській. НАБУ вимагає від працівників спецслужби віддати Чауса детективам Бюро, які розслідують справу проти нього.

Крім того адвокат колишнього судді Миколи Чауса Ростислав Кравець заявив, що його не пустили до клієнта, тому що офіційно екссудді немає в будівлі СБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро заявило, що встановило автомобілі, якими СБУ везла до Києва колишнього суддю Миколу Чауса, і вимагало передати підозрюваного своїм детективам, але співробітники спецслужби не відреагували. Відео переслідування автомобіля Служби безпеки України було викладено в мережу.