Захоплення кораблів в Азовському морі: Порошенко скликав військовий кабінет
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Глава держави стурбований ситуацією у Керченській протоці
Через надзвичайні події в районі Керченського мосту президент України скликав військовий кабінет.
Про це повідомив речник українського президента Святослав Цеголко.
«Через надзвичайні події на Азові Президент скликав військовий кабінет», - повідомив Цеголко.
Через надзвичайні події на Азові Президент скликав військовий кабінет.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 25 листопада 2018 р.
Зазначимо, що сьогодні в районі Керченської протоки російські військові заблокували прохід українським військовим катерам і буксиру.
Наразі, за даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.
Також є інформація про двох поранених українських військових моряків.
Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.
Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.
Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.
За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.
Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.
МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.
З’явилося фото судна, яке перекрило прохід під Кримським мостом.
Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як «складну й напружену», але запевнив, що на українських бронекатерах панує бойова готовність.