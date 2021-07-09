«Залипла». Тимошенко показала промовисту історію життя (фото)

Тимошенко висловила впевненість у світлому майбутньому своєї політичної сили

Архівні фотографії відображають історію становлення «Батьківщини»

Сьогодні, 9 липня, виповнилося 22 роки партії «Батьківщина». Лідерка партії Юлія Тимошенко показала у Facebook архівні фотографії, що відображають історію становлення «Батьківщини» та різні перипетії в політичному житті України.

«Нашій «Батьківщині» сьогодні 22 роки! Сіла переглядати фото і, вибачте, «залипла»… Скільки всього відбулося у нашій державі за цей час. Вірю, що попереду тільки найкраще!», – лаконічно висловилася Юлія Тимошенко.

Додамо, що 1 липня на засіданні Верховної Ради Тимошенко виступила та розкритикувала земельну реформу.

Раніше Тимошенко в етері телеканалу розповіла про п’ять основних земельних новацій, які є небезпечними для України. Вона зазначила, що насамперед знімається увесь контроль держави за використанням землі, зокрема йдеться про екологічні нормативи.

Згодом Тимошенко анонсувала масові протести по всій Україні. Зазначимо, ЦВК відмовила «Батьківщині» в організації референдуму щодо ринку землі.

Тиждень тому Тимошенко виступила на базарі в Тернополі (відео).

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