Сенатори США попередили, що Росія знову спробує втрутитися у вибори



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Виборча система США як і раніше вразлива перед можливими атаками

Комітет з розвідки Сенату США опублікував у четвер відредаговану першу частину звіту, в якому містяться деякі підсумки розслідування про втручання Росії у вибори 2016 року.

На думку сенаторів, виборча система США як і раніше вразлива перед можливими кібератаками.

Зокрема, сенатори з'ясували, що Росія почала підготовку до втручання в президентські вибори, як мінімум, у 2014 році, і ці спроби тривали аж до 2017 року.

Автори звіту погоджуються з висновком, до якого дійшов спецпрокурор Роберт Мюллер: факт втручання незаперечний, проте зловмисникам не вдалося вплинути на результат голосування або перешкодити роботі виборчих комісій.

При цьому сенатори вважають, що федеральний уряд недостатньо тісно контактував з владою штатів і не повідомляв на місця про реальний масштаб загрози з боку Росії. Автори звіту рекомендують міністерству внутрішньої безпеки поліпшити процес координації роботи з владою штатів.

«Виборчі комісії штатів, які керують ходом виборів, не були попереджені або підготовлені до атак з боку ворожої держави», - йдеться в документі.

Федеральний уряд не зміг пояснити штатам всю серйозність загрози, вважають в Комітеті з розвідки.

Сенатор-демократ Рон Вайден, який брав участь у підготовці звіту, додав в документ окрему записку, в якій не погодився з тим, що штати як і раніше повинні відповідати за проведення виборів.

«Ми не повинні просити комп'ютерника окружного виборчкому вступати в битву з оснащеною всіма можливостями російською кібер-армією. Цей підхід провалився в 2016 році, і він провалиться знову», - вважає сенатор.

Автори звіту рекомендують міністерству внутрішньої безпеки США поліпшити процес координації роботи з владою штатів.

Раніше повідомлялося, що Генпрокурор США заблокував частину звіту Мюллера у «російській справі».

Як відомо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який вже завершив свої повноваження, дав офіційну згоду взяти особисту участь у слуханнях одразу у двох комітетах Палати представників.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що демократи в Конгресі не доб’ються його відставки через розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Раніше стало відомо, що офіс спецпрокурора США на чолі з Робертом Мюллером, який проводив розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році, не міг висувати звинувачень проти чинного глави Білого дому, згідно з настановами мін'юсту.

Після цього Трамп зробив суперечливі заяви щодо втручання РФ у вибори президента США.

Наприкінці травня демократи у Конгресі США заговорили про імпічмент Трампа після виступу Мюллера.

Проте менше 10% членів Палати представників підтримують початок процедури імпічменту.