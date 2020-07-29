Україні варто готуватися до замороження конфлікту на Донбасі
Українська влада встановила дед-лайн до кінця року для Мінського формату
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Леонид Кучма складывает официальные полномочия в ТКГ, но продолжит сотрудничать с нашей делегацией и Офисом президента в качестве советника и консультанта. Человеку действительно 81 год и он еще в 2018 собирался уйти с этого поста.
Тогда Зеленский уговорил Кучму остаться чтобы попробовать перезапустить переговорный процесс. Это удалось.
Его место скорее всего займет вице-премьер Алексей Резников, который сейчас первый заместитель. Я как раз читал интервью Резникова «Фокусу» - человек прекрасно разбирается в теме, стоит на жесткой проукраинской позиции так что зрады там и близко нет.
В интервью, в частности, Резников установил дед-лайн для Минского формата. Или мы выполняем его до конца года (контроль над границей, вывод инстранных войск и роспуск НВФ), или признаем пациента мертвым и начинаем новые реальные переговоры с Германией, Францией и РФ. Возможно, к переговорам будут привлекать Великобританию и США...
Мое мнение, что нам надо уже рассматривать вариант заморозки конфликта, как самый реальный...
Джерело: блог Кирила Сазонова