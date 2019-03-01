Завод «Богдан» отримав півмільярда гривень за таємними угодами з Міноборони - експерт



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Завод виробляє санітарні машини «Богдан 2251» на замовлення Міноборони

Керівник експертної організації StateWatch проаналізував дані порталу використання публічних фінансів

Завод компанії «Богдан Моторс» за три останні місяці отримав 510 млн гривень на виконання так званих таємних угод з Міністерством оборони в рамках державного оборонного замовлення. Мова йде про постачання автотранспорту для армії.

Про це розповів голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, посилаючись на офіційний портал використання публічних фінансів.

Оплата надходила з казначейського рахунку в Черкаській області на приватний рахунок компанії «Богдан Моторс», відкритий в «Правекс-банку». Також відомо, що невелика частка коштів була перерахована деяким приватним підрядникам. Як, наприклад, ТОВ «Богдан Індустрія», яке входить в корпорацію «Богдан». Воно отримало 20,3 млн гривень на постачання автомобiлiв Great Wall.

Інформація з порталу використання публічних фінансів

Зазначимо, що кількість авто та вартість за одиницю на порталі не вказано. Втім, раніше прес-служба корпорації «Богдан» повідомила, що цього року компанія підписала нові контракти із Міноборони на постачання оновлених санітарних машин «Богдан 2251» та вантажівок «Богдан 6317» до Збройних сил України.

«Багатомільйонні суми та довгостроковість контрактів між Міноборони та корпорацією «Богдан» можуть свідчити про те, що сьогодні автопарк армії під прикриттям державною таємниці фактично формує бізнес першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського», - вважає Канєвський.

Корпорація «Богдан» раніше наполягала, що деталі контрактів з Міністерством оборони, які виконуються під грифом державної таємниці, не можуть бути розкриті для суспільства та засобів масової інформації.

Напередодні повідомлялося про завершення дворічних випробувань українського бронеавтомобіля «Барс-8», який також виготовляє «Богдан».

ЗМІ стверджують, що власником корпорації «Богдан Моторс» є перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський. Втім, він наголошує, що у 2014 році вийшов із управління усіма підприємствами, які входять до структури корпорації «Богдан».

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, оточення Порошенка курує розкрадання в «Укроборонпромі». За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі. Гладковський-молодший, якому на той момент було 22 роки, разом із партнерами організував приблизно у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.

При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну «Укроборонпром» знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.

Гладковський-молодший вирішив подати до суду на журналістів. Він вимагатиме лише спростування недостовірної інформації, а також готовий надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, порушених журналістами.

А його батько Олег Гладковський вирішив призупинити свої повноваження у Раді нацбезпеки. Він звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні Bihus.Info фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії.

Президент Петро Порошенко наголошує, що ні прізвища, ні посади нікого не врятують і винні будуть притягнуті до відповідальності, якщо факти провини будуть доведені.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко прокоментував скандальну справу «Укроборонпрому». В ефірі телеканалу «Прямий» він зізнався, що не бачить ніяких сенсацій у розслідуванні журналістів про корупцію в Оборонпромі.



