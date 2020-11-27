Завтра у Раду до голів фракцій прийдуть Шмигаль і Єрмак

Розмова піде, зокрема, про: бюджет 2021 та про закони щодо «конституційної кризи» ─ Железняк

У Верховній Раді в суботу, 28 листопада, відбудеться нарада голів фракцій за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і глави Офісу президента Андрія Єрмака. Про це написав заступник голови фінансового комітету, народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

«Завтра, об 11:00 суботи, глава парламенту скликає велику нараду всіх голів фракцій парламенту. Будуть гості: прем'єр, глава Офісу президента і його заступники», ─ зазначено в повідомленні.

Железняк зазначив, що зустріч відбудеться офлайн, проте президія Ради буде на онлайн-підключенні.

«Тема ─ робота парламенту в грудні. Очікуємо, що розмова піде про: бюджет 2021, закони щодо «конституційної кризи» + закон про призначення глави НАБУ та про підтримку бізнесу і відстрочку РРО», ─ написав Железняк.

Нагадаємо, Кабмін передав проєкт держбюджету на розгляд Ради

26 листопада Кабінет міністрів погодив доопрацьований проект державного бюджету на наступний рік.

У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат - 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту. Проект Бюджету-2021 погоджено з МВФ.

У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.

5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні.