Масштабні антитерористичні навчання завершилися під Одесою (фото)

Навчання були організовані координаційною групою Антитерористичного центру при СБУ Фото: mvs.gov.ua

У районі проведення операції обмежувався рух транспорту та перевірялись документи

Тактико-спеціальні навчання на обʼєктах потенційних терористичних посягань у місті Южне під Одесою тривали впродовж двох днів, 20 та 21 травня. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Навчання проводилося Координаційною групою Антитерористичного центру при Службі безпеки України в Одеській області, зазначається у повдомленні.

«Основною метою цих занять є відпрацювання послідовності протидії можливим терористичним групам, а також виконання комплексу контрдиверсійних заходів, спрямованих на вдосконалення міжвідомчої взаємодії», – розповіли в МВС.

У навчаннях, зокрема, брали участь гвардійці та бійці окремого загону спеціального призначення Южного Одеського територіального управління НГУ «Омега».

«Вони разом з іншими силовими структурами відпрацювали міста Южне Одеської області. У цьому районі під час відпрацювань було тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів», – повідомили у відомстві.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України провела в Луганській області антитерористичні навчання із захисту інфраструктури.

Перед цим на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного завершилися навчання прикордонників за стандартами НАТО. Зазначено, що бійці прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» завершили підготовку за програмою Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна (JMTG-U).