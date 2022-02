Україна отримає від Чехії артилерійські боєприпаси та медичну допомогу

Чехія надасть матеріальну допомогу Збройним силам України, повідомляє Міністерство оборони Чехії.

Угоду про надання артилерійських боєприпасів та медичної допомоги підписали заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Так Чехія підтримує Україну на тлі агресії РФ.

The Czech Republic and Ukraine signed an agreement on artillery ammunition assistance to bolster defense capabilities of Ukraine against Russian aggression. The Czech Republic will also provide medical help to the Armed Forces of Ukraine.@DefenceU pic.twitter.com/4jttg4ghpG