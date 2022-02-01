Україна отримає від Чехії артилерійські боєприпаси та медичну допомогу

Україна і Чехія вже підписали угоду про передачу допомоги

Чехія надасть матеріальну допомогу Збройним силам України, повідомляє Міністерство оборони Чехії.

Угоду про надання артилерійських боєприпасів та медичної допомоги підписали заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Так Чехія підтримує Україну на тлі агресії РФ.

The Czech Republic and Ukraine signed an agreement on artillery ammunition assistance to bolster defense capabilities of Ukraine against Russian aggression. The Czech Republic will also provide medical help to the Armed Forces of Ukraine.@DefenceU pic.twitter.com/4jttg4ghpG — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) February 1, 2022

Цього ж дня, 1 лютого, в Україну майже одразу після п'ятої партії військової допомоги США прибула й шоста.

Разом із тим про готовність надати Україні військову допомогу заявила Польща. Сьогодні До Києва разом із прем'єром Польщі прибула гуманітарна допомога. Польща доставила медичне приладдя, табірні ліжка, ковдри та постільну білизну. Також Україна отримала два мільйони масок для захисту від Covid-19.

Крім того, Велика Британія пообіцяла виділити 88 млн фунтів на підтримку енергонезалежності України. Це лише кілька прикладів підтримки, яку надають Україні різні країни на фоні загрози повномасштабного вторгнення РФ.