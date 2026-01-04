Трамп заявив, що США хочуть допомогти народу Куби

Трамп: Куба завжди була дуже залежною від Венесуели.

Водноча Дональд Трамп зауважив, що не розглядає військових дій проти Куби

Дональд Трамп заявив про намір Сполучених Штатів надати підтримку кубинському народу, водночас підкресливши, що наразі не розглядає можливість проведення військової операції проти острова. На думку американського лідера, кубинська влада не втримає позицій через критичний стан країни. Про це пише «Главком» із посиланням на його інтерв'ю New York Post.

Трамп зазначив, що Куба завжди перебувала у фінансовій залежності від Венесуели. Кубинська сторона забезпечувала захист режиму Ніколаса Мадуро в обмін на економічну допомогу, проте, за словами президента США, ця стратегія виявилася провальною.

Окрему увагу Трамп приділив наслідкам нещодавньої операції США. Він повідомив, що під час затримання Мадуро загинула значна кількість кубинських військових, які намагалися захистити венесуельського лідера.

«Минулої ночі багато кубинців загинуло. Ви знали про це? Вони захищали Мадуро, і це стало для них фатальною помилкою», – підсумував президент США.

Повідомлялося, що після спецоперації США у Венесуелі, де було затримано президента Ніколаса Мадуро та його дружину за звинуваченням в організації наркотероризму, американський президент Дональд Трамп натякнув на можливу інтервенцію в Мексику, де, за його словами, правлять наркокартелі.

Відповідаючи на запитання, чи мав на меті напад у Венесуелі надіслати сигнал президентці Мексики Клаудії Шейнбаум, американський президент відповів: «Ми дуже дружимо з нею, вона хороша жінка. Але Мексикою керують картелі, а не вона».

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.