Заяви Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 23 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу після оголошення про створення «Золотої флотилії» з новими лінкорами відповідав на запитання репортерів, росіяни масовано атакували Сумщину дронами, дрони уразили нафтохімічний завод у Ставропольському краї, Росія атакувала Одесу дронами.

Атака РФ на Одесу

Увечері, 22 грудня, російська окупаційна армія вчергове атакувала Одесу ударними безпілотниками.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. Інформація про постраждалих не надходила.

Обстріл Сум

У ніч на 23 грудня російські окупанти масовано атакували Сумщину ударними безпілотниками. За повідомленням ОВА, російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на Шосткинщині. Також є влучання на Конотопщині.

За попередніми даними, люди не постраждали. Внаслідок російських ударів зафіксовано перебої з електропостачанням.

Заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп оголосив про запуск амбітного проєкту з будівництва нового класу великих бойових кораблів для Військово-морських сил США, який він назвав «Золота флотилія». Трамп заявив, що США терміново потребують нових кораблів, оскільки багато з існуючих вже застаріли і стали непридатними для сучасних військових потреб.

Трамп заявив, що Гренландія потрібна країні для національної безпеки.

Журналістка поставила американському президенту питання про врегулювання російсько-української війни до Різдва, однак Трамп прямої відповіді не надав.

Трамп традиційно згадав про закінчення восьми воєн за час його каденції та про те, що між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним існує велика ненависть.

Це, на думку Трампа, дуже перешкоджає перемир'ю. Водночас він прокоментував переговори, котрі пройшли у Маямі цими вихідними. Американський лідер коротко та лаконічно заявив, що «переговори пройшли нормально» і робота над врегулюванням війни триває.

Вибухи в Росії

У ніч на 23 грудня безпілотники атакували нафтохімічне підприємство «Ставролен», яке є частиною групи «Лукойл». На території заводу спалахнула масштабна пожежа.

«Ставролен» є одним з найбільших у Росії виробників поліетилену низького тиску та поліпропілену. Продукція заводу використовується не тільки в цивільних галузях, але й має важливе значення для військової економіки Росії, оскільки є критично необхідною для забезпечення техніки, упаковки, транспортування та полевого інженерного забезпечення.