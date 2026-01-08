Стало відомо, хто очолив ОВА у чотирьох областях: досьє

Облдержадміністрації Чернівецької, Полтавської, Дніпропетровської та Вінницької областей отримали нових керівників

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників облдержадміністрацій у чотирьох областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Згідно з документами, Чернівецьку область очолить Руслан Осипенко, Полтавщину – Віталій Дяківнич, Дніпропетровщину – Олександр Ганжа, Вінниччину – Наталія Заболотна.

Що відомо про нових очільників ОВА

Віталій Дяківнич

Віталій Дяківнич – голова Миргородської районної військової адміністрації Полтавської області, який очолював її з січня 2023 року. До призначення працював у місцевих органах влади понад два десятиліття.

Освіту здобув у Полтавському державному педагогічному університеті імені Володимира Короленка, де навчався із 1996 до 2001 рік. Після завершення навчання працював у податковій службі Дніпропетровської області, а згодом – менеджером зі збуту в колективному фермерському господарстві «Лот» у селищі Петропавлівка.

2004–2005 роки обіймав посаду оператора копіювально-розмножувальної техніки Диканської районної ради. З лютого 2005-го до грудня 2016 року працював в організаційному відділі виконавчого апарату Диканської районної ради – від спеціаліста до головного спеціаліста.

2016–2021 роки був керівником апарату Диканської районної державної адміністрації. Навесні 2021 року перебував на обліку в Диканському центрі зайнятості. Уже з червня 2021-го до січня 2023 року обіймав посаду першого заступника голови Миргородської районної державної адміністрації (з червня 2022 року – т.в.о.начальника Миргородської РВА).

Руслан Осипенко

Руслану Осипенку 47 років. Він родом з Луганщини. В органах внутрішніх справ працює з 1996 року: служив у Київській, Полтавській та Миколаївських областях, а також Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції – зокрема на керівних посадах.

У 2020 році обіймав посаду заступника начальника-начальника кримінальної поліції Черкаської області. З жовтня 2021 року тимчасово виконував обов’язки начальника Нацполіції в Херсонській області. Як керівника Нацполіції Донеччини його представили у листопаді 2021 року.

У липні 2022 року президент Зеленський присвоїв Осипенку спеціальне звання генерала поліції третього рангу, йдеться в указі президента.

Має відзнаки та нагороди, зокрема у 2024 році за «особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові» його нагородили орденом Данила Галицького.

Олександр Ганжа

Олександр Ганжа народився 5 червня 1981 року у місті Мирноград Донецької області. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у серпні 1998 року курсантом ХНУВС. У червні 2002 року був призначений на посаду дільничного інспектора міліції відділення міліції №2 Московського районного відділу Харківського міського управління УМВС України в Харківській області.

У 2002 році закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство», у 2004 році – Харківську національну академію міського господарства за спеціальністю «економіка підприємств».

З грудня 2002 року по травень 2005 року обіймав посаду слідчого, оперуповноваженого карного розшуку районних відділів та Харківського міського управління УМВС України в Харківській області. З 2005 року по 2015 рік проходив службу у підрозділах управління боротьби з організованою злочинністю УМВС в Харківській області на посадах середнього та старшого начальницького складу.

З 2015 року по 2018 рік – заступник начальника відділу боротьби з організованою злочинністю управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Харківській області. З жовтня 2018 року по грудень 2019 року – начальник управління стратегічних розслідувань ГУНП в Харківській області.

З грудня 2019 року по березень 2020 року – заступник начальника управління – начальник першого відділу управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ. З березня 2020 року по січень 2023 року обіймав посаду заступника начальника ГУНП в Одеській області – начальника кримінальної поліції.

13 січня 2023 року призначений начальником Головного управління Національної поліції в Рівненській області. У жовтні 2023 року очолив Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Наталія Заболотна

Наталя Заболотна народилася 19 серпня 1980 у Вінниці. У 2002 році вона закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Вчитель початкових класів і англійської мови в початкових класах», у 2011 – Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при президентові України (магістр державного управління). З серпня 2000 по травень 2002 Наталя Заболотна була керівницею танцювального гуртка Вінницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 32.

З липня 2002 по вересень 2003 – головний спеціаліст відділу роботи з молоддю управління у справах сім’ї та молоді. По серпень 2005 – начальниця відділу роботи з молоддю управління у справах сім’ї та молоді. З серпня 2005 по квітень 2006 Заболотна обіймала посаду головного спеціаліста відділу у справах сім’ї, дітей та молоді управління у справах молоді та спорту. З квітня 2006 по березень 2007 – головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, дітей та молоді управління у справах сім’ї, молоді та спорту.

З березня 2007 по березень 2008 Наталя Заболотна була заступницею начальника відділу у справах сім’ї, дітей та молоді управління у справах сім’ї, молоді та спорту. З квітня 2008 по липень 2009 – завідувачка сектору роботи з молоддю відділу молодіжної та гендерної політики управління у справах сім’ї та молоді.

З липня 2009 по серпень 2014 – начальниця відділу молодіжної та гендерної політики управління у справах сім’ї та молоді. Також у серпні була начальницею управління у справах сім’ї та молоді.

З серпня 2014 по листопад 2015 Заболотна обіймала посаду заступниці начальника управління у справах сім’ї, молоді та спорту. Відтак по грудень 2019 – директорка департаменту соціальної та молодіжної політики. А по серпень 2020 – заступниця голови Вінницької обласної державної адміністрації. З серпня 2020 року її призначили першою заступницею голови Вінницької обласної держадміністрації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що провів співбесіди з кандидатами на посади п'яти обласних військових адміністрацій. За словами Зеленського, ключовими завданнями нових керівників ОВА стануть посилення місцевого самоврядування, стійкості громад загалом та можливостей регіонів допомагати громадянам та захищати їхні життя.

6 січня стало відомо, що Кабінет міністрів вніс подання президенту України Володимиру Зеленському про призначення нових керівників ОВА в чотирьох областях.

8 січня глава держави повідомив, що підписав укази про призначення нових керівників облдержадміністрацій у чотирьох областях. Мова про Полтавщину, Буковину, Вінниччину та Дніпропетровщину.