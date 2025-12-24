Мирна угода: якщо росіяни відмовлять? Зеленський описав альтернативний сценарій

«Президенту Трампу доведеться «нашпиговувати» нас зброєю»

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі відмови Росії від мирного плану Сполучені Штати змушені будуть різко посилити військову підтримку України та запровадити максимальні санкції проти Москви. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Зеленський вважає, що Росія не зможе відкрито відмовитися від запропонованого мирного регулювання. «Вони будуть готові до якогось плану в будь-якому випадку. Тому що вони не можуть сказати президенту Трампу: ми проти мирного регулювання. Так вони все зламають, тоді президенту Трампу доведеться «нашпиговувати» нас зброєю, а проти них всі санкції вводити, які можна», – зазначив президент.

Нагадаємо, що у 12 пункті мирної угоди про завершення війни йдеться про пропозицію США щодо подальшої експлуатації Запорізької атомної електростанції. Згідно з цією ініціативою, ЗАЕС має працювати у форматі спільного управління за участі України, США та РФ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів. Зеленський підкреслив, що російська сторона переконана у збереженні свого контролю над Запорізькою атомною електростанцією.

Раніше Зеленський прокоментував переговори щодо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка наразі перебуває в окупації, наголосивши, що Київ не погодиться на роботу станції під контролем Росії, як цього хочуть окупанти. Як повідомив Зеленський, наразі питання ЗАЕС залишається однією з двох ключових неузгоджених позицій у переговорах; іншою позицією є території Донеччини.

Зазначимо, 23 грудня глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією. «Главком» наводить пряму мову президента, який показав документ, від якого залежить завершення війни, прокоментував позиції сторін по кожному з його пунктів і відповів на питання журналістів.