Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мирна угода: якщо росіяни відмовлять? Зеленський описав альтернативний сценарій

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Мирна угода: якщо росіяни відмовлять? Зеленський описав альтернативний сценарій
Зеленський: якщо Росія відмовиться, США посилять військову підтримку та санкції
фото: Офіс президента

«Президенту Трампу доведеться «нашпиговувати» нас зброєю»

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі відмови Росії від мирного плану Сполучені Штати змушені будуть різко посилити військову підтримку України та запровадити максимальні санкції проти Москви. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Зеленський вважає, що Росія не зможе відкрито відмовитися від запропонованого мирного регулювання. «Вони будуть готові до якогось плану в будь-якому випадку. Тому що вони не можуть сказати президенту Трампу: ми проти мирного регулювання. Так вони все зламають, тоді президенту Трампу доведеться «нашпиговувати» нас зброєю, а проти них всі санкції вводити, які можна», – зазначив президент.

Нагадаємо, що у 12 пункті мирної угоди про завершення війни йдеться про пропозицію США щодо подальшої експлуатації Запорізької атомної електростанції. Згідно з цією ініціативою, ЗАЕС має працювати у форматі спільного управління за участі України, США та РФ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів. Зеленський підкреслив, що російська сторона переконана у збереженні свого контролю над Запорізькою атомною електростанцією. 

Раніше Зеленський прокоментував переговори щодо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка наразі перебуває в окупації, наголосивши, що Київ не погодиться на роботу станції під контролем Росії, як цього хочуть окупанти. Як повідомив Зеленський, наразі питання ЗАЕС залишається однією з двох ключових неузгоджених позицій у переговорах; іншою позицією є території Донеччини.

Мирна угода: якщо росіяни відмовлять? Зеленський описав альтернативний сценарій фото 1

Зазначимо, 23 грудня глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією. «Главком» наводить пряму мову президента, який показав документ, від якого залежить завершення війни, прокоментував позиції сторін по кожному з його пунктів і відповів на питання журналістів.

 

Читайте також:

Теги: росія санкції війна Володимир Зеленський президент Офіс президента переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як ЄС та Україні перестати бути козирною картою у торговельних переговорах із США
Довга дорога до миру в Україні. «Таємна» козирна карта Трампа
2 грудня, 18:38
Фільм Мстислава Чернова відзначили американські кінокритики
Український документальний фільм потрапив у рейтинг найкращих у США
8 грудня, 12:21
РФ від початку повномасштабної війни втратила в Україні 23 737 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 16 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
16 грудня, 07:06
Генерал наголосив, що окупанти понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ
Сирський: РФ наростила кількість сил для ведення стратегічної наступальної операції
17 грудня, 12:04
Колишня дружина Вілла Сміта відповість у суді за звинувачення в залякуванні
Колишня дружина Вілла Сміта потрапила під суд через позов
3 грудня, 18:25
Знайдено у Британії російський пристрій стеження
У Великій Британії дайвери знайшли російський пристрій стеження
24 листопада, 13:02
Роману Рудюку назавжди 42
Майже рік вважався зниклим безвісти. Згадаймо Романа Рудюка
29 листопада, 09:00
Трампу приносить задоволення спілкування на рівних із російським лідером
Як Путін маніпулює Трампом: ексрадниця Білого дому розповіла закулісні подробиці
29 листопада, 20:49
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 438 танків
Втрати ворога станом на 22 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
22 грудня, 06:42

Політика

Використання Дніпра і Чорного моря. Зеленський розказав, що передбачає мирна угода
Використання Дніпра і Чорного моря. Зеленський розказав, що передбачає мирна угода
«Якомога швидше». Зеленський розказав, яких виборів вимагають росіяни і американці від України
«Якомога швидше». Зеленський розказав, яких виборів вимагають росіяни і американці від України
Мирна угода: якщо росіяни відмовлять? Зеленський описав альтернативний сценарій
Мирна угода: якщо росіяни відмовлять? Зеленський описав альтернативний сценарій
Обмін територіями. Зеленський пояснив, що готові «віддати» росіяни
Обмін територіями. Зеленський пояснив, що готові «віддати» росіяни
Мирні перемовини. Зеленський прокоментував позицію Китаю станом на кінець 2025 року
Мирні перемовини. Зеленський прокоментував позицію Китаю станом на кінець 2025 року
Членство в НАТО. Зеленський пояснив, чому мирна угода оминає це питання
Членство в НАТО. Зеленський пояснив, чому мирна угода оминає це питання

Новини

Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 00:33

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua