Віткофф зустрінеться з Путіним – заява спецпосланця США

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: Bloomberg

Віткофф  заявив, що зустрінеться з російським диктатором завтра, 22 січня

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що у четвер, 22 січня, зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Alarabiya і Bloomberg.

«Ну, дивіться, ми маємо зустрітися з ним (Путіним, – ред.) у четвер», – заявив Віткофф.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив росЗМІ, що Путін планує завтра зустріч із Віткоффом.

«Всі хочуть укласти мирну угоду», – наголосив Віткофф, і додав, що відправиться завтра до Москви із зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Також, за словами Стіва Віткоффа, підходить до фіналу робота над 20-пунктним планом завершення війни в Україні. За його словами, документ готовий на 90%.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поговорив з українською делегацією, які перебувають у США. За словами глави держави, вони активно працюють з американською стороною та європейськими представниками щодо можливих зустрічей, і щодо пакетів підтримки. 

Раніше Володимир Зеленський заявив, що наразі залишається в країні через критичну ситуацію в енергетиці та необхідність особистої координації служб. Попри очікування його зустрічі з Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі, український лідер надав перевагу вирішенню внутрішніх викликів.

Нагадаємо, у ніч на 20 січня окупанти атакували Україну однією протикорабельною ракетою «Циркон», 18 балістичними ракетами «Іскандер-М/С-300», 15 крилатими ракетами Х-101, а також 339 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання п'яти ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

До слова, президент України Володимир Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил ЗСУ. Він наголосив, що протидія російським атакам має бути іншою.

Читайте також:

