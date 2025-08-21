Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому

Адміністрація Білому дому до зустрічі з Трампа із Зеленським також підготувала свою карту

Президент України Володимир Зеленський розповів, що до Білого дому він привіз карту України з позначеннями ситуації на фронті та даними про окуповані території. Крім того, українська сторона мала з собою інформацію про викрадених дітей, військовополонених та багато візуальних матеріалів. Про це він зазначив під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Звичайно, в нас була карта з інформацією про відсоткову кількість територій, яка була окупована після 2014 року та після 2022 року. Коли ми приїхали, в них вже була своя карта. Я сказав, що хотів би продемонструвати, що зараз відбувається на полі бою», – наголосив президент.

При цьому в американської сторони вже була власна карта. За словами Зеленського, він міг користуватися і нею, адже чудово розуміє розстановку сил на фронті. Він уточнив, що у карті американців були певні неточності, зокрема щодо Донецької області.

«Вони запитували мене по їхній карті. Я зазначив, що є певні помилки стосовно Донецької області. Там десь було написано, що 73% області було окуповано, а я зазначив, що не 73%, а 67% чи 69%. В Сумській області окуповано лише 1%», – розповів Зеленський.

Окремо президент зупинився на поясненнях для Дональда Трампа щодо стратегічного значення Донбасу та східних рубежів. Він наголосив, що відхід українських військ із цієї території відкрив би шлях на Харків і далі на Дніпро – один із головних промислових центрів країни. Тому, підкреслив Володимир Зеленський, питання утримання Сходу є не лише конституційним, а й питанням виживання держави та захисту ключових рубежів.

«Якщо Путін отримає це, то він буде намагатися йти далі. Незалежно від того, чи щось підпише, чи не підпише. Чи президент Трамп погодився? Він зрозумів», – додав глава держави.

Нагадаємо, нещодавно у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини. Згодом відбулась їх зустріч з європейськими лідерами.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.