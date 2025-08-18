Зустріч Зеленського з Трампом: повне відео

Трамп заявив, що після зустрічі з Зеленським та лідерами ЄС, зателефонує Путіну

Сьогодні, 18 серпня президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели зустріч в Овальному кабінеті Білого дому.

«Главком» публікує повне відео з перемовин президентів.

Коментуючи переговори з Зеленським, Трамп заявив: «У нас був дуже успішний день, ми всі працюємо на одну мету – зупинити вбивства. Я щойно мав честь поспілкуватися з Зеленським, ми обговорили велику кількість питань».

Як відомо, лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Президенти зробили перші заяви, зокрема лідер України наголосив, що Україна готова до тристоронніх зустрічей, говорячи про потенційну зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Трамп вважає, що якщо сьогоднішня зустріч складеться добре, буде можливість провести таку зустріч з Україною, Росією та США.

Згодом відбулась зустріч українського президента Володимира Зеленського, американського президента Дональда Трампа та європейських лідерів, яка продовжилась за зачиненими дверима.