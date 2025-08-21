«Обмін територіями». Зеленський назвав свої червоні лінії

«Щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще чотири роки», – сказав Зеленський

Президент: «Підкреслю, юридично ми не визнаємо окупацію»

Президент України Володимир Зеленський відкидає можливість відходу українських Сил оборони з неокупованої частини Донецької області як передумову для повного припинення вогню. Також очільник держави підкреслив, що Україна юридично не визнає окупацію всіх наших тимчасово окупованих територій. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Питання Донецької області. Я пояснив на нашій зустрічі, що з початку повномасштабної війни Росія окупувала не 69%, а близько третини, бо РФ окупувала без повномасштабної війни весь Крим і третину Донецької області. Після початку повномасштабної війни вони окупували ще приблизно третину. Зараз загалом десь 67-69% вони тримають. Тобто ми говоримо, що за майже чотири роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області. І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, – це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще чотири роки», – сказав Зеленський.

Очільник держави підкреслив, що росіяни не отримають Сумщину, Харківщину та Миколаївщину.

«Якщо ми говоримо про Сумщину або Харківщину, «рускіе» їх не отримають Сумщину і, чесно кажучи, не зможуть утримати ті ділянки в прикордонні, де вони зараз є. В сьогоднішніх реаліях це питання часу, – кілька місяців – і їх не буде на Сумщині. Я так само вважаю, що в перспективі – не хочеться воєнної перспективи – але вони не отримають Харківщину. А розмовляти про Миколаївщину, що вони там готові нам віддати Кінбурнську косу… Вона їм потрібна тільки для блокування моря для нас», – сказав Зеленський.

Раніше Зеленський вже заявляв, що українські військові не вийдуть з неокупованої частини Донеччини в обмін на припинення вогню. Глава держави казав, що Україна не бачить зрушень у позиції російської сторони. Москва нав'язує ідею «обміну» українськими територіями без жодних гарантій. Зеленський відповів на територіальні вимоги Путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в рамках мирної угоди між Україною та Росією відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін».

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем говорив, що Україна не зможе вигнати росіян з усієї своєї території, але і Росія не здатна захопити нові значні території. Тому мирна угода передбачатиме певний формат обопільних територіальних поступок.