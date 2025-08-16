Головна Світ Політика
Трамп: Сі Цзіньпін пообіцяв не атакувати Тайвань, поки я при владі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп: Сі Цзіньпін пообіцяв не атакувати Тайвань, поки я при владі
Трамп: Я не вірю, що це станеться, поки я тут. Він ніколи цього не зробить, поки я президент, – президент Сі сказав мені це
фото: The White house/Facebook

Трамп каже, що глава КНР Сі Цзіньпін особисто запевнив його у відсутності намірів атакувати Тайвань

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай не наважиться розпочати військові дії проти Тайваню, поки він очолює Білий дім. Про це він сказав в інтерв’ю, яке дав перед поїздкою на саміт із російським диктатором Володимиром Путіним в Алясці, пише «Главком».

За словами Трампа, глава КНР Сі Цзіньпін особисто запевнив його у відсутності намірів атакувати Тайвань, поки Трамп залишається президентом США.

«Я не вірю, що це станеться, поки я тут. Він ніколи цього не зробить, поки я президент, – президент Сі сказав мені це», – заявив Трамп.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп закликав українського президента Володимира Зеленського домовитися з Росією. Таку заяву він зробив після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю Fox News.

«Укладіть угоду. Треба укласти угоду. Послухайте, Росія – дуже велика держава. А вони – ні. Вони чудові солдати (йдеться про українців – «Главком»)», – сказав Трамп.

Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Нагадаємо, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

