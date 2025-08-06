Трамп планує зустрітись з Путіним вже скоро – NYT

Американський лідер планує зустрічі без європейських представників

Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним особисто вже наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NYT. Видання це пише з посиланням на два джерела.

Невдовзі після особистої зустрічі з Путіним він планує провести трьохсторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і диктатором Путіним.

Як відомо, Трамп провів телефонну розмову з Зеленським за підсумками зустрічі спецпосланця США Стіва Віткоффа та Путіна.

У розмові брали участь європейські лідери: прем'єр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, а також віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф.

За словами джерел NYT, Трамп розкрив свої плани під час телефонної розмови з європейськими лідерами.

Повідомляється, що американський лідер планує зустрічі без європейських представників, і вони під час розмови погодились з цим.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував переговори з Російською Федерацією. Він заявив, що спецпредставник Стів Віткофф провів «дуже продуктивну зустріч» з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову за підсумками цієї зустрічі.

Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо сказав, що поспілкувався зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом після його візиту до РФ.

Також він висловився з приводу ймовірного запровадження санкції будуть проведені додаткові обговорення протягом дня. «Ми скажемо більше про це пізніше сьогодні», – сказав Рубіо.

При цьому посадовець наголосив, що незабаром будуть «деякі оголошення». «Можливо, позитивні, можливо, ні», – додав посадовець.