Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп планує зустрітись з Путіним вже скоро – NYT

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп планує зустрітись з Путіним вже скоро – NYT
Трамп планує зустріч з Путіним
фото: NYT

Американський лідер планує зустрічі без європейських представників

Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним особисто вже наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NYT. Видання це пише з посиланням на два джерела.

Невдовзі після особистої зустрічі з Путіним він планує провести трьохсторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і диктатором Путіним.

Як відомо, Трамп провів телефонну розмову з Зеленським за підсумками зустрічі спецпосланця США Стіва Віткоффа та Путіна.

У розмові брали участь європейські лідери: прем'єр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, а також віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф.

За словами джерел NYT, Трамп розкрив свої плани під час телефонної розмови з європейськими лідерами.

Повідомляється, що американський лідер планує зустрічі без європейських представників, і вони під час розмови погодились з цим.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував переговори з Російською Федерацією. Він заявив, що спецпредставник Стів Віткофф провів «дуже продуктивну зустріч» з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також  Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову за підсумками цієї зустрічі.

Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо сказав, що поспілкувався зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом після його візиту до РФ.

Також він висловився з приводу ймовірного запровадження санкції будуть проведені додаткові обговорення протягом дня. «Ми скажемо більше про це пізніше сьогодні», – сказав Рубіо.

При цьому посадовець наголосив, що незабаром будуть «деякі оголошення». «Можливо, позитивні, можливо, ні», – додав посадовець.

Читайте також:

Теги: переговори Дональд Трамп путін Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політики обговорили збільшення інвестицій в українське виробництво дронів
Розширення оборонної співпраці та євроінтеграція. Зеленський провів переговори з Мерцом
10 липня, 18:40
Брюс каже, що Трамп не вражений перебігом подій та підтверджує це своєю політикою
Трамп незадоволений діями Путіна щодо України – Держдеп США
17 липня, 02:31
Тарифне перемир'я між Вашингтоном і Пекіном може бути продовжене ще на три місяці
Трамп змінив риторику, аби укласти торговельну угоду з Китаєм – Bloomberg
17 липня, 08:37
Демократи звинувачують республіканців у захисті «способу життя багатих і безсоромних, навіть якщо це включає педофілів»
Демократи звинувачують Трампа у захисті багатих педофілів? Республіканці намагаються стримати наслідки справи Епштейна
24 липня, 08:49
Трамп про заяву Макрона: «Те, що він говорить, не має значення»
Франція зобовʼязалася визнати Палестину державою. Трамп відреагував
25 липня, 18:35
Премія присуджуватиметься творцям нових оригінальних творів, опублікованих протягом останніх п'яти років
Річниця Шевченківської премії: Зеленський розширив перелік номінацій
26 липня, 19:17
Президент привітав медиків зі святом
Президент привітав медиків зі святом
27 липня, 10:49
Трамп заявив, що цифрові активи мають стати такими ж звичними для американців, як долар
Трамп хоче інтегрувати криптовалюти в економіку США: Білий дім розробив план
31 липня, 05:42
Трамп: Я так розумію, що Індія більше не буде купувати нафту в Росії
Трамп заявив, що Індія відмовиться від купівлі російської нафти
2 серпня, 03:28

Політика

Яка сторона ініціювала зустріч Трампа з Путіним? Відповідь CNN
Яка сторона ініціювала зустріч Трампа з Путіним? Відповідь CNN
Трамп планує зустрітись з Путіним вже скоро – NYT
Трамп планує зустрітись з Путіним вже скоро – NYT
Ефіопія відмовилася здавати Росії в оренду пасажирські літаки
Ефіопія відмовилася здавати Росії в оренду пасажирські літаки
Мита Трампа є несправедливими та нерозумними – МЗС Індії
Мита Трампа є несправедливими та нерозумними – МЗС Індії
«Дуже продуктивна зустріч». Трамп прокоментував переговори Віткоффа з Путіним
«Дуже продуктивна зустріч». Трамп прокоментував переговори Віткоффа з Путіним
Держсекретар США зробив заяву після переговорів Віткоффа з Путіним
Держсекретар США зробив заяву після переговорів Віткоффа з Путіним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
7665
Нічні клуби вже у минулому? Який відпочинок обирає покоління зумерів
4294
На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)
3144
Ектор Хіменес-Браво згадав перші враження від України після проживання в Росії

Новини

Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння - радник Ердогана
Сьогодні, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Сьогодні, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Сьогодні, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Сьогодні, 16:09
В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Сьогодні, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua