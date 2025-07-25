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У Сумах окупанти пошкодили адміністративну будівлю (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Сумах окупанти пошкодили адміністративну будівлю (фото)
Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки горіння
фото: ДСНС Сумщини

Ворог знову наніс удар по обласному центру

Вранці, 25 липня, російська терористична армія вдарила по Сумах. Внаслідок чого є руйнування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Вранці ворог знову наніс удар по обласному центру. Пошкоджень зазнала адміністративна будівля. Також виникло загоряння», – йдеться у повідомленні.

У Сумах окупанти пошкодили адміністративну будівлю (фото) фото 1
У Сумах окупанти пошкодили адміністративну будівлю (фото) фото 2

Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки горіння.

У Сумах окупанти пошкодили адміністративну будівлю (фото) фото 3
У Сумах окупанти пошкодили адміністративну будівлю (фото) фото 4

Також співробітниками ДСНС було проведено обстеження території, яка зазнала ворожого удару.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російська окупаційна армія завдала удару по цивільній інфраструктурі Сумщини. Внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі було знеструмлено частину споживачів Сумського району.

Раніше 22 липня російські дрони вчергове атакували Сумську громаду.

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Теги: Суми війна

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