Володимир Фесенко Політолог

Підсумки і наслідки зустрічі у Вашингтоні

glavcom.ua
Фото: Офіс президента

Все тільки починається...

Зустріч Президента Зеленського і європейських лідерів з Президентом Трампом, яка відбулась 18 серпня у Вашингтоні, пройшла дуже непогано, всупереч великим і численним побоюванням. Не відбулося ні нового скандалу і конфлікту в Овальному кабінеті, ні агресивного примусу Зеленського до згоди на принизливі умови псевдо-миру. І Президент України зробив все можливе, щоб нейтралізувати потенційні ризики. І підтримка європейських партнерів нам дуже допомогла. Це вже само пособі непогано, а крім того почалася робота над визначенням гарантій безпеки для України.

Відразу зазначу, що не варто чекати дива, ніхто не погодиться воювати разом з нами у разі нового російського нападу. Але певні умовні «гарантії безпеки», точніше чинники стримування подальшої російської агресії (великий пакет «зброї стримування» для України, присутність європейського військового контингенту в Україні після завершення війни, тощо) нам можуть надати.

Здавалося б, після всього цього можна видихнути, трохи заспокоїтись. Загрози, які виникли під час зустрічі Трампа з Путіним на Алясці, нібито нейтралізовані. Але розслаблятися зарано. Трамп ще певною мірою залишається під «чарами» Путіна. До того ж російський диктатор запропонував нову пастку в подальшому переговорному процесі. У відповідь на пропозицію Трампа про трьохсторонній саміт (Трампа, Зеленського і Путіна), кремлівський начальник запропонував спочатку провести двосторонню зустріч між президентами України і РФ. Думаю, що мало хто очікує, що така зустріч принесе позитивний миротворчий результат, скоріше навпаки.

Я взагалі важко собі уявляю, як вони будуть нормально спілкуватись, тим більше про щось домовлятись без модерування вмілого посередника. А якщо ще ця зустріч відбудеться в Будапешті, як подейкують деякі ЗМІ, то поганий результат буде просто запрограмований. Путін явно робить ставку на провокування нової кризи в переговорному процесі. А Трамп знов все це наївно сприймає як реальний шлях до завершення війни. Правда, цілком ймовірно, що Путін не буде поспішати з цієї зустріччю і буде виставляти попередні умови, які має виконати Зеленський, щоб ця зустріч відбулася. А якщо Президент України буде відмовлятися, то Путін буде апелювати до Трампа, що нібито Україна не хоче миру і зриває переговори.

Так що боротьба за Трампа і за подальшу логіку переговорного процесу продовжується. Точніше все тільки починається.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори Дональд Трамп Владимир Зеленский путін

