CNN: Трамп дав вказівку команді якнайшвидше підготувати зустрічі з Путіним та Зеленським

Трамп планує провести окремі зустрічі з Зеленським та Путіним

Місце для проведення переговорів поки не визначено

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала планування зустрічей з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Очікується, що Трамп спершу зустрінеться з Путіним, а потім окремо з Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Повідомляється, що помічники Трампа почали планування цих зустрічей.

Хоча організація поїздки президента і масштабної зустрічі з двома світовими лідерами зазвичай потребує часу, але співрозмовники видання зазначили, що Трамп наполягав на пришвидшенні процесу.

Місце для проведення переговорів поки не визначено, але обговорюються кілька варіантів. Також зазначається, що переговори можуть відбутися вже наступного тижня або протягом наступних двох тижнів.

Варто зазначити, що американський лідер сказав, що існує велика ймовірність, що зустріч із Путіним відбудеться дуже скоро.

Нагадаємо, 6 серпня диктатор Путін на спецпосланець Трампа Стів Віткофф провели переговори у Росії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав зустріч «дуже продуктивною».

Тоді президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Вона відбулася після візиту американського спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви.

Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо сказав, що поспілкувався зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом після його візиту до РФ.

Згодом видання NYT повідомило, що Трамп хоче зустрітися з Путіним особисто вже наступного тижня.

Також репортерка CNN з посиланням на речницю Білого дому Керолайн Лівітт розповіла, яка сторона першою подала сигнал про зустріч президентів США та Росії.

Як стало відомо, Трамп очікував меншого успіху від зустрічі спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним