Пройшов шлях від льотчика до командира ланки. Згадаймо підполковника Андрія Ткаченка

З початком війни у 2014 році Андрій Ткаченко виконував бойові завдання під час АТО і ООС на сході України

Андрієві Ткаченку посмертно присвоєно звання підполковника Повітряних Сил ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Ткаченка.

У небі над Донеччиною під час бойового завдання загинув пілот-винищувач, підполковник Андрій Ткаченко з Івано-Франківська. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Самбірський Пласт та представника «Пласту» Юрія Юзича.

Андрій народився в сім’ї Юрія і Лесі Ткаченків у Самборі 10 грудня 1990 року. Навчався у Самбірській початковій школі № 2, відтак у Самбірській гімназії, яку закінчив у червні 2008 року. Захоплювався спортом, під час навчання відвідував драматичний гурток і комп’ютерну школу.

До Пласту вступив 22 жовтня 2002 р. Ступінь пластуна-розвідувача здобув 19 липня 2006 р. – іменований на ОВВТ «Вовча школа», де отримав посвідку число 1 і став першуном табору. Як повідомили у Пласті, Андрій активно провів юнацький період пластування – багато мандрував, таборував, брав участь в різноманітних пластових акціях. Зокрема, він був учасником таборів в урочищі Левурда на Старосамбірщині, на околицях Кремінної на Луганщині, на околиці с. Рибник на Дрогобиччині, біля села Луквиця на Івано-Франківщині та біля села Корчин на Сколівщині.

Пластун Андрій Ткаченко фото: Самбірський пласт

На летунському таборі «Чота крилатих» Андрій пройшов підготовчий курс із парапланеризму та захопився авіацією.

У 2008 році Андрій Ткаченко став курсантом Національного Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба фото: Лана Борисова/Facebook

У 2008 р. став курсантом Національного Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, навчання в якому успішно завершив у 2012 році. Під час навчання неодноразово відзначений подяками начальника університету. Перші самостійні польоти на літаку Л-39 здійснив у жовтні 2009 року. Був досвідченим у стрибках із парашутом.

Андрій Ткаченко під час складання присяги фото: Лана Борисова/Facebook

Військову службу проходив в Івано-Франківську, в Харкові, відтак знову повернувся в Івано-Франківськ. З початком війни у 2014 році виконував бойові завдання під час АТО і ООС.

Андрій Ткаченко біля літака фото з відкритих джерел

Після повномасштабного збройного вторгнення російського війська в Україну місцем виконання бойових завдань для пілота-винищувача став не лише схід країни, але й південь.

З початком війни у 2014 році Андрій Ткаченко виконував бойові завдання під час АТО і ООС на сході України фото: Лана Борисова/Facebook

Майор Андрій Ткаченко загинув у небі Донеччини 8 березня 2024 року, виконуючи чергове бойове завдання. Його поховали на Алеї героїв у селі Чукалівка Івано-Франківської громади.

Андрій Ткаченко з дружиною і маленьким сином фото: Лана Борисова/Facebook

У захисника залишилися батьки, старший брат, дружина та шестирічний син.

Посмертно військовому присвоїли звання підполковника Повітряних Сил ЗСУ фото: Вікіпедія

Андрієві Ткаченку посмертно присвоєно звання підполковника Повітряних Сил ЗСУ.

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