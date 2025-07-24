Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Пройшов шлях від льотчика до командира ланки. Згадаймо підполковника Андрія Ткаченка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Пройшов шлях від льотчика до командира ланки. Згадаймо підполковника Андрія Ткаченка
З початком війни у 2014 році Андрій Ткаченко виконував бойові завдання під час АТО і ООС на сході України
колаж: glavcom.ua

Андрієві Ткаченку посмертно присвоєно звання підполковника Повітряних Сил ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Ткаченка.

У небі над Донеччиною під час бойового завдання загинув пілот-винищувач, підполковник Андрій Ткаченко з Івано-Франківська. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Самбірський Пласт та представника «Пласту» Юрія Юзича.

Андрій народився в сім’ї Юрія і Лесі Ткаченків у Самборі 10 грудня 1990 року. Навчався у Самбірській початковій школі № 2, відтак у Самбірській гімназії, яку закінчив у червні 2008 року. Захоплювався спортом, під час навчання відвідував драматичний гурток і комп’ютерну школу.

До Пласту вступив 22 жовтня 2002 р. Ступінь пластуна-розвідувача здобув 19 липня 2006 р. – іменований на ОВВТ «Вовча школа», де отримав посвідку число 1 і став першуном табору. Як повідомили у Пласті, Андрій активно провів юнацький період пластування – багато мандрував, таборував, брав участь в різноманітних пластових акціях. Зокрема, він був учасником таборів в урочищі Левурда на Старосамбірщині, на околицях Кремінної на Луганщині, на околиці с. Рибник на Дрогобиччині, біля села Луквиця на Івано-Франківщині та біля села Корчин на Сколівщині.

Пластун Андрій Ткаченко
Пластун Андрій Ткаченко
фото: Самбірський пласт

На летунському таборі «Чота крилатих» Андрій пройшов підготовчий курс із парапланеризму та захопився авіацією. 

У 2008 році Андрій Ткаченко став курсантом Національного Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба
У 2008 році Андрій Ткаченко став курсантом Національного Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба
фото: Лана Борисова/Facebook

У 2008 р. став курсантом Національного Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, навчання в якому успішно завершив у 2012 році. Під час навчання неодноразово відзначений подяками начальника університету. Перші самостійні польоти на літаку Л-39 здійснив у жовтні 2009 року. Був досвідченим у стрибках із парашутом.

Андрій Ткаченко під час складання присяги
Андрій Ткаченко під час складання присяги
фото: Лана Борисова/Facebook

Військову службу проходив в Івано-Франківську, в Харкові, відтак знову повернувся в Івано-Франківськ. З початком війни у 2014 році виконував бойові завдання під час АТО і ООС.

Андрій Ткаченко біля літака
Андрій Ткаченко біля літака
фото з відкритих джерел

Після повномасштабного збройного вторгнення російського війська в Україну місцем виконання бойових завдань для пілота-винищувача став не лише схід країни, але й південь.

З початком війни у 2014 році Андрій Ткаченко виконував бойові завдання під час АТО і ООС на сході України
З початком війни у 2014 році Андрій Ткаченко виконував бойові завдання під час АТО і ООС на сході України
фото: Лана Борисова/Facebook

Майор Андрій Ткаченко загинув у небі Донеччини 8 березня 2024 року, виконуючи чергове бойове завдання. Його поховали на Алеї героїв у селі Чукалівка Івано-Франківської громади.

Андрій Ткаченко з дружиною і маленьким сином
Андрій Ткаченко з дружиною і маленьким сином
фото: Лана Борисова/Facebook

У захисника залишилися батьки, старший брат, дружина та шестирічний син.

Посмертно військовому присвоїли звання підполковника Повітряних Сил ЗСУ
Посмертно військовому присвоїли звання підполковника Повітряних Сил ЗСУ
фото: Вікіпедія

Андрієві Ткаченку посмертно присвоєно звання підполковника Повітряних Сил ЗСУ.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання українці війна пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ВРУ працює над питаннями, після яких парламентарі зможуть перейти до формування законопроєкту щодо проведення виборів
Стефанчук зробив заяву про вибори в Україні
19 липня, 15:50
Фаріон та її побратим-військовий Олександр
Соратник розказав, чому Фаріон дивилися на війну оптимістично
19 липня, 15:10
На Конференції європейці знову запевняли Зеленського у своїй підтримці
Україна може розраховувати… на себе? Підсумки Римської конференції у цитатах світових ЗМІ Тема тижня
11 липня, 21:30
Свято відзначається щороку в день смерті київської святої
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45
КНДР вже боїться відправляти до Росії солдатів: Умєров назвав причину
КНДР вже боїться відправляти до Росії солдатів: Умєров назвав причину
27 червня, 16:48
Стало відомо, чи може «Укрзалізниця» зупиняти рух поїздів під час обстрілів
Стало відомо, чи може «Укрзалізниця» зупиняти рух поїздів під час обстрілів
24 червня, 20:58
Завдяки підтримці ВО «Свобода» Михайло Головко зробив карколомну кар’єру. Проте резонансна корупційна справа перекреслила всі досягнення
(Не)свобода для Михайла Головка. Як соратник Тягнибока отримав дев'ять років Судові хроніки
24 червня, 10:50
Росія не здобуває успіхів завдяки професіоналізму, а скоріше через бажання догодити керівництву
Американський генерал спрогнозував поразку Росії у війні
22 червня, 19:59
Кропив’янка – один із видів птахів, що потерпають від знищення лісосмуг у зоні бойових дій
В Україні через війну зникають птахи. Орнітолог назвав вразливі види
19 липня, 08:53

Суспільство

Пройшов шлях від льотчика до командира ланки. Згадаймо підполковника Андрія Ткаченка
Пройшов шлях від льотчика до командира ланки. Згадаймо підполковника Андрія Ткаченка
Якою буде погода у серпні? Прогноз синоптиків
Якою буде погода у серпні? Прогноз синоптиків
Росія вирішила економити та пропонує Україні новий формат переговорів
Росія вирішила економити та пропонує Україні новий формат переговорів
День памʼяті загиблих у полоні захисників, добровольців і цивільних: Рада встановила дату
День памʼяті загиблих у полоні захисників, добровольців і цивільних: Рада встановила дату
У Львові знайдено капсулу часу під час демонтажу Пагорба Слави
У Львові знайдено капсулу часу під час демонтажу Пагорба Слави
Дрони атакували Краснодарський край: зафіксовано влучання (відео)
Дрони атакували Краснодарський край: зафіксовано влучання (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2025
21K
Керівниця МСЕК щороку міняла прізвища і приймала коштовні подарунки
16K
Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
7457
Спадщина Оззі Осборна: кому дістануться величезні статки
5536
Чемпіон світу з футболу та експерша ракетка світу розлучилися після дев'яти років шлюбу

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
Сьогодні, 04:22
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Вчора, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 липня, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua