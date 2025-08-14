Мелоні прокоментувала майбутню зустріч Трампа з Путіним та похвалила Зеленського

Мелоні нагадала, що РФ досі не демонстрував кроків для припинення війни

Росія досі не мала наміру робити жодних значних кроків для завершення війни в Україні, тому треба подивитись, якою буде позиція російського диктатора Володимира Путіна під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, повідомляє «Главком» із посиланням на її заяву.

За підсумками спільної конференції між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн, вона виразила задоволеність єдністю намірів та здатністю до діалогу. Мелоні виразила Трампу вдячність за зусилля для припинення війни та досягнення миру. Також вона подякувала Зеленському за серйозність, яку той проявив у пошуку дипломатичного вирішення.

«Мелоні висловила велике задоволення єдністю намірів і здатністю до діалогу, які демонструє Захід перед обличчям фундаментального виклику для безпеки та захисту міжнародного права. Настав час подивитися, якою буде позиція Росії в Алясці, яка досі не мала наміру робити жодних значних кроків уперед», – пише пресслужба італійського уряду.

Уточнюється, що на онлайн-зустрічі сторони досягли згоди щодо того, що мир не може бути досягнутий без припинення вогню, підтримки України, колективного тиску на РФ та надійних гарантій безпеки.

Нагадаємо, 15 серпня президент США Дональд Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці щодо миру в Україні. Не виключено, що сторони обговорюватимуть обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО.

Зустріч відбудетьсяна на об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков розповів 14 серпня, що програму переговорів вже узгоджено. Після завершення зустрічі Трамп і Путін проведуть спільну конференцію.