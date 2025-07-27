Полковника було знищено на Східному напрямку

Сили оборони України знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії армії РФ, який очолював штурмові дї в Харківській області, полковника Лебєдєва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Полковника було знищено на Східному напрямку.

«За оперативною інформацією, воїни Сил оборони знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника Лебедєва, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у російських ЗМІ та соцмережах поширювалась інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика. Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року. Нагороджений почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Нещодавно Сили оборони ліквідували російського окупанта – титулованого легкоатлета Євгена Катуніна.

До слова, триває 1250-й день повномасштабної війни.