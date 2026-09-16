Зеленський розповів про ще одну спробу РФ атакувати його літак

Президент України: обидва інциденти сталися під час поїздок через Молдову

Росія протягом останніх тижнів двічі намагалася атакувати літак президента України Володимира Зеленського дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Зеленського американському каналу CBS News.

За словами президента, перший випадок стався під час його перебування в Молдові: президентський літак перебував у Кишиневі, коли в повітряному просторі країни опинився російський безпілотник.

«У Молдові перебував мій президентський літак, і саме тому вони атакували Молдову. Коли ми поверталися додому, знову через Кишинів, вони зробили те саме», – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що під час повернення до України через Кишинів у повітряний простір Молдови також увійшов один або два безпілотники. За даними CBS News, цей епізод раніше публічно не повідомляли.

Обидва інциденти Зеленський розглядає як частину ширшої російської стратегії залякування – спроби впливати не лише на нього особисто, а й на інших іноземних лідерів, які контактують з Україною.

Що відомо про перший інцидент

9 вересня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що літак Зеленського ледь не був уражений дроном під час вильоту з Молдови: президент тоді прямував до Осло на церемонію прощання з королем Норвегії Гаральдом V. Молдовська влада тимчасово обмежила використання повітряного простору через появу безпілотника, який пролетів територією країни в напрямку Румунії.

Офіційний Кишинів не підтвердив заяву Стьоре про пряму загрозу літаку президента України. На інцидент відреагував і Євросоюз: єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що подібні інциденти становлять дедалі більшу загрозу для цивільної авіації в сусідніх із Україною країнах, але закликав не поспішати з висновками.

«Йдеться не обов'язково про пряму атаку на борт президента України», – зазначив єврокомісар.

Тепер президент стверджує, що подібний випадок повторився під час його повернення додому – саме цю деталь CBS News називає раніше невідомою.

Загалом із серпня Молдова неодноразово повідомляла про порушення власного повітряного простору російськими безпілотниками. Президентка країни Мая Санду визнавала, що принаймні один із дронів залетів туди навмисно, і закликала посилити співпрацю з Україною та Румунією у протидії таким загрозам, адже самостійно невелика країна впоратися з ними не може. За її словами, Кишинів інвестує в розвиток недорогих і ефективних систем перехоплення дронів, аби надійніше захищати власний повітряний простір.

Зеленський також згадав атаку на потяг

Під час інтерв'ю президент згадав і про атаку на пасажирський потяг поблизу українсько-польського кордону, яку згодом прокоментувала «Укрзалізниця». На борту одного зі спеціальних потягів перебували європейські посадовці та колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, а в іншому, що на момент атаки стояв на станції «Ягодин», їхав колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус.

Зеленський не виключив, що російська сторона могла знати про присутність американців та європейців.

«Можливо, вони не знали, що там були американці, або, навпаки, знали – адже я їм не довіряю. Гадаю, вони знали», – зазначив президент.

Нагадаємо, на попередню заяву про загрозу літаку Зеленського відреагував і Кремль: речник Дмитро Пєсков назвав її «ефемерною» та заявив, що життю президента України, за версією Москви, ніщо не загрожувало.