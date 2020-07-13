Зеленський доручив розібратися з пенсіями для сімей загиблих військових на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський наказав розібратися з проблемою несправедливого нарахування пенсій родинам воїнів, загиблих в АТО/ООС

Сім'ї загиблих військових на Донбасі отримують у рази меншу пенсію, ніж повинні, зазначив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розібратися з проблемою нарахування пенсій сім'я військових, загиблих на Донбасі. Уряд обіцяє вирішити проблему.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За його словами, ці сім'ї отримують у рази меншу пенсію, ніж повинні.

Про цю проблему Глава держави почув від воїнів АТО/ООС під час зустрічей у різних регіонах.

«Є несправедливість тому, що військові, які загинули на війні у 2014-2018 роках, тоді отримували зарплату в кілька тисяч гривень. Тому пенсії, які зараз надходять їх батькам, дуже відрізняються від пенсій батьків тих воїнів, які загинули, отримуючи заробітну плату 14, 16, 20 тисяч гривень. Тому пенсія там в рази менше, і вони говорять про несправедливість», - сказав глава держави.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд розгляне можливі шляхи вирішення цієї проблеми».

Як повідомлялося, в уряді розробили три законопроєкти для формування нової пенсійної системи.

Як відомо, в Україні з 1 липня підвищують мінімальний прожитковий мінімум до 2118 гривень, тому у деяких категорій пенсіонерів зросте пенсія.

До слова, накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що пенсіонерам старше 75 років виплатять надбавки.