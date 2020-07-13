Зеленський доручив розібратися з пенсіями для сімей загиблих військових на Донбасі
Сім'ї загиблих військових на Донбасі отримують у рази меншу пенсію, ніж повинні, зазначив ЗеленськийПрезидент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розібратися з проблемою нарахування пенсій сім'я військових, загиблих на Донбасі. Уряд обіцяє вирішити проблему.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
За його словами, ці сім'ї отримують у рази меншу пенсію, ніж повинні.
Про цю проблему Глава держави почув від воїнів АТО/ООС під час зустрічей у різних регіонах.
«Є несправедливість тому, що військові, які загинули на війні у 2014-2018 роках, тоді отримували зарплату в кілька тисяч гривень. Тому пенсії, які зараз надходять їх батькам, дуже відрізняються від пенсій батьків тих воїнів, які загинули, отримуючи заробітну плату 14, 16, 20 тисяч гривень. Тому пенсія там в рази менше, і вони говорять про несправедливість», - сказав глава держави.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд розгляне можливі шляхи вирішення цієї проблеми».
Як повідомлялося, в уряді розробили три законопроєкти для формування нової пенсійної системи.
Як відомо, в Україні з 1 липня підвищують мінімальний прожитковий мінімум до 2118 гривень, тому у деяких категорій пенсіонерів зросте пенсія.
До слова, накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.
Раніше повідомлялося, що пенсіонерам старше 75 років виплатять надбавки.