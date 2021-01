Зеленський назвав сутички у Вашингтоні «жахливою атакою»

Президент України Володимир Зеленський засудив насильство проти Конгресу США після заворушень у Вашингтоні.

Про це він написав у Twitter.

«Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство проти Конгресу США. Нас надихає стійкість найстарішого та найвеличнішого демократичного інституту у світі, який протягом кількох годин після цієї жахливої атаки провів історичну сесію, яка підтвердила волю американського народу», - зауважив Зеленський.

We strongly condemn the unprecedented violence against the US Congress. We are inspired by the resilience of this world’s oldest & greatest democratic institution that within mere hours of this horrific attack held a historic session that affirmed the will of the American people