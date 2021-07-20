Суд розглядає апеляцію на домашній арешт Медведчуку

Адвокати оскаржують ухвалу суду про продовження запобіжного заходу Віктору Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту

Апеляцію подала сторона захисту Медведчука

Київський апеляційний суд сьогодні о 10:30 мав розпочати розгляд апеляції на домашній арешт нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

Як повідомляє пресслужба суду, апеляцію подала сторона захисту Медведчука. Адвокати оскаржують ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 9 липня про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

«Відповідно до вимог КПК України автоматизованою системою документообігу суду визначено склад суду: суддя-доповідач Т. Фрич, судді О. Юрдига, В. Глиняний», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 липня Печерський районний суд Києва на два місяці продовжив домашній арешт народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді.

Про підозру в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в Криму йому повідомили 12 травня.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 8 липня не ухвалив рішення щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у державній зраді нардепу Віктору Медведчуку. Після 12-годинного засідання суд оголосив перерву.

До слова, народний депутат від ОПЗЖ Олександр Лукашев, який 8 липня був присутній на засіданні суду, заснув сидячи на стільці.

Як відомо, 13 травня суд відправив Віктора Медведчука під домашній арешт. 14 травня на нього вдягли електронний браслет.

Зазначимо, Медведчук пожалівся на «незаконні дії української влади» до Європейського суду.

Нагадаємо, в Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явився повний текст ухвали Київського апеляційного суду від 21 травня у справі за підозрою народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука у державній зраді і порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК України).