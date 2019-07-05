Зеленський оприлюднив список найважливіших домовленостей з Канадою (фото)



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Президент України Володимир Зеленський та канадський прем'єр Джастін Трюдо Фото: .facebook.com/zelenskiy95

Президент підбив підсумки триденного перебування у Країні кленового листка

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки триденного перебування у Канаді: 19 важливих зустрічей і відвідання кількох заходів. Про це Зеленський написав у Facebook.

«Дуже радий, що нам вдалося досягнути низки важливих домовленостей», зазначив президент і навів список цих домовленостей.

Перше: тепер молоді українці зможуть приїжджати до Канади, а молодь Канади – до України за спрощеною процедурою на навчання й роботу на термін до одного року.

Друге: Канада висловила бажання долучити Україну до програми Trusted Travellers, тобто українцям тепер буде легше потрапити до Країни кленового листка – це впевнений крок до майбутнього безвізу з Канадою.

Третє: будемо розширювати Угоду про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій, а це значить, що українські підприємці з різних галузей матимуть змогу краще співпрацювати з Канадою.

Четверте: домовлено про можливість постачання оборонної зброї та новітньої військової техніки з Канади.

Він додав, що наприкінці візиту вдалося розслабитися і «трішечки побути людиною», зокрема, помилуватися з дружиною Ніагарським водоспадом.

Нагадаємо, Зеленський 1-3 липня перебував з візитом у Канаді.

Під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Зеленський заявив, що Україна зможе досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.

Зеленський також зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером під час візиту до Канади.