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    Зеленський оприлюднив список найважливіших домовленостей з Канадою (фото)

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    Президент України Володимир Зеленський та канадський прем'єр Джастін Трюдо - Зеленський оприлюднив список найважливіших домовленостей з Канадою (фото)
    Президент України Володимир Зеленський та канадський прем'єр Джастін Трюдо
    Фото: .facebook.com/zelenskiy95

    Президент підбив підсумки триденного перебування у Країні кленового листка

    Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки триденного перебування у Канаді: 19 важливих зустрічей і відвідання кількох заходів. Про це Зеленський написав у Facebook.

    «Дуже радий, що нам вдалося досягнути низки важливих домовленостей», зазначив президент і навів список цих домовленостей.

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    • Перше: тепер молоді українці зможуть приїжджати до Канади, а молодь Канади – до України за спрощеною процедурою на навчання й роботу на термін до одного року.
    • Друге: Канада висловила бажання долучити Україну до програми Trusted Travellers, тобто українцям тепер буде легше потрапити до Країни кленового листка – це впевнений крок до майбутнього безвізу з Канадою.
    • Третє: будемо розширювати Угоду про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій, а це значить, що українські підприємці з різних галузей матимуть змогу краще співпрацювати з Канадою.
    • Четверте: домовлено про можливість постачання оборонної зброї та новітньої військової техніки з Канади.

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    Зеленський оприлюднив список найважливіших домовленостей з Канадою (фото)
    Зеленський оприлюднив список найважливіших домовленостей з Канадою (фото)
    Зеленський оприлюднив список найважливіших домовленостей з Канадою (фото)
    Зеленський оприлюднив список найважливіших домовленостей з Канадою (фото)
    Зеленський оприлюднив список найважливіших домовленостей з Канадою (фото)
    Зеленський оприлюднив список найважливіших домовленостей з Канадою (фото)
    Зеленський оприлюднив список найважливіших домовленостей з Канадою (фото)
    Зеленський оприлюднив список найважливіших домовленостей з Канадою (фото)
    Зеленський оприлюднив список найважливіших домовленостей з Канадою (фото)
    Фото: .facebook.com/zelenskiy95

    Він додав, що наприкінці візиту вдалося розслабитися і «трішечки побути людиною», зокрема, помилуватися з дружиною Ніагарським водоспадом.

    Нагадаємо, Зеленський 1-3 липня перебував  з візитом у Канаді. 

    Під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Зеленський заявив, що Україна зможе досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.

    Зеленський також зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером під час візиту до Канади.

     

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