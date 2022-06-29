Президент Індонезії прибув до Києва: програма візиту (фото)

Президент Індонезії із дружиною прибув до Києва. Першим пунктом його візиту до України стане Ірпінь

Джоко Відодо, як і інші світові лідери, на власні очі побачить зруйнований рашистами Ірпінь

Очільник Індонезії Джоко Відодо з дружиною Іріаною прибув до Києва. Про це повідомляє пресслужба президента Індонезії.

Відодо зустріли заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сеник, голова міжурядової українсько-індонезійської комісії Тарас Качка та представники посольства Індонезії у Києві.

Першим пунктом візиту Відодо буде поїздка до житлового комплексу в Ірпені (цей маршрут є традиційним для іноземних політиків, які відвідують Україну під час війни - ред.). Після цього президентське подружжя відвідає Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин.

По обіді Відодо у Маріїнському палаці зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Після цього увечері 29 червня лідер Індонезії з делегацією відправиться назад до Польщі.

Нагадаємо, наприкінці квітня президент Індонезії Джоко Відодо, який 2022 року є головою G20, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським запросив Україну взяти участь в саміті «Великої двадцятки». У свою чергу Зеленський підтвердив, що Україна візьме участь в індонезійському саміті, та висловив сподівання, що той пройде без участі Росії.

До слова, влада Індонезії готова виділити $5 млн для відновлення медичної інфраструктури України, яка була зруйнована внаслідок бойових дій.

Крім того, за словами прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, Джоко Відодо, який раніше запрошував на саміт «Великої двадцятки» і Володимира Путіна, виключив очну присутність російського диктатора цьому заході.