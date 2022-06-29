  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Президент Індонезії прибув до Києва: програма візиту (фото)
рус
    Політика

    Президент Індонезії прибув до Києва: програма візиту (фото)

    Президент Індонезії із дружиною прибув до Києва. Першим пунктом його візиту до України стане Ірпінь - Президент Індонезії прибув до Києва: програма візиту (фото)
    Президент Індонезії із дружиною прибув до Києва. Першим пунктом його візиту до України стане Ірпінь
    фото: пресслужба президента Індонезії

    Джоко Відодо, як і інші світові лідери, на власні очі побачить зруйнований рашистами Ірпінь

    Очільник Індонезії Джоко Відодо з дружиною Іріаною прибув до Києва. Про це повідомляє пресслужба президента Індонезії.

    Відодо зустріли заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сеник, голова міжурядової українсько-індонезійської комісії Тарас Качка та представники посольства Індонезії у Києві.

    Першим пунктом візиту Відодо буде поїздка до житлового комплексу в Ірпені (цей маршрут є традиційним для іноземних політиків, які відвідують Україну під час війни - ред.). Після цього президентське подружжя відвідає Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин.

    По обіді Відодо у Маріїнському палаці зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Після цього увечері 29 червня лідер Індонезії з делегацією відправиться назад до Польщі.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Президент Індонезії прибув до Києва: програма візиту (фото)
    Президент Індонезії прибув до Києва: програма візиту (фото)
    Президент Індонезії прибув до Києва: програма візиту (фото)

    Нагадаємо, наприкінці квітня президент Індонезії Джоко Відодо, який 2022 року є головою G20, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським запросив Україну взяти участь в саміті «Великої двадцятки». У свою чергу Зеленський підтвердив, що Україна візьме участь в індонезійському саміті, та висловив сподівання, що той пройде без участі Росії.

    До слова, влада Індонезії готова виділити $5 млн для відновлення медичної інфраструктури України, яка була зруйнована внаслідок бойових дій.

    Крім того, за словами прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, Джоко Відодо, який раніше запрошував на саміт «Великої двадцятки» і Володимира Путіна, виключив очну присутність російського диктатора цьому заході.

    Теги: війна Ірпінь Індонезія Володимир Зеленський Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президент Індонезії прибув до Києва: програма візиту (фото)