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    Зеленський призначив керівника департаменту кібербезпеки СБУ

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    Президент Володимир Зеленський - Зеленський призначив керівника департаменту кібербезпеки СБУ
    Президент Володимир Зеленський

    Президент підписав указ 13 грудня

    Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Корнійчука начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки.

    Відповідний указ №904/2019 опублікований на сайті глави держави.

    «Призначити Корнійчука Олексія Олександровича начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України», - ідеться в документі.

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    5 грудня президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Кулешова з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.
    Також Зеленський раніше скоротив штат Державного управління справами

    Згідно з указом №895/2019, Зеленський скасував указ президента від 2012 року, який встановлював чисельність працівників Державного управління справами в кількості 165 осіб. 

    Новим указом президент затвердив граничну чисельність працівників Державного управління справами в кількості 155 осіб.

    До слова, президент Володимир Зеленський призначив заступника міністра оборони Олександра Поліщука головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю й вніс зміни до положення про цю комісію.

    29 листопада президент Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса від виконання обов'язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави та вивів його зі складу міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

    СБУ кібербезпека
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