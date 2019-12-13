Зеленський призначив керівника департаменту кібербезпеки СБУ

Президент підписав указ 13 грудня

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Корнійчука начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки.

Відповідний указ №904/2019 опублікований на сайті глави держави.

«Призначити Корнійчука Олексія Олександровича начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України», - ідеться в документі.

5 грудня президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Кулешова з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Згідно з указом №895/2019, Зеленський скасував указ президента від 2012 року, який встановлював чисельність працівників Державного управління справами в кількості 165 осіб.

Новим указом президент затвердив граничну чисельність працівників Державного управління справами в кількості 155 осіб.

До слова, президент Володимир Зеленський призначив заступника міністра оборони Олександра Поліщука головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю й вніс зміни до положення про цю комісію.

29 листопада президент Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса від виконання обов'язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави та вивів його зі складу міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.