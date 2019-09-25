Зеленський прокоментував тиск Трампа у «справі Байдена»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський запевнив, що ніякого тиску не було

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви про нібито тиск президента Дональда Трампа на нього для розслідування справи стосовно сина Джо Байдена.

Про це Зеленський заявив на прес-конференції з Трампом у Нью-Йорку.

Зеленський заявив, що Україна незалежна країна і ніхто не впливав на неї, а сам він не може впливати на слідчі органи в Україні.

«У нас незалежна країна і у нас незалежна прокуратура. Я не можу надавати ні на кого тиск», - сказав Зеленський, додавши, що у нього немає якихось зобов'язань перед Трампом.

«Ніякого тиску не було. Ви можете це бачити по опублікованій стенограмі», - сказав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

Як відомо, що один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

Як повідомляли ЗМІ, президент США, його адвокат Руді Джуліані і, можливо, низка інших осіб намагалися змусити український уряд підтримати кампанію з переобрання Трампа.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як відомо, 24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.

Читайте також:



